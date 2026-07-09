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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए

PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए

मेलबर्न में PM मोदी ने क्रिकेट से भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई पहचान दी. अल्बनीज़ भी मुस्कुराए और रक्षा, परमाणु ऊर्जा समेत कई अहम समझौतों पर सहमति बनी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 02:51 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में अपने संबोधन के दौरान क्रिकेट का जिक्र कर माहौल हल्का कर दिया. संयुक्त प्रेस बयान के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ मंच साझा किया और क्रिकेट को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'कूटनीतिक भाषा' बताया. पीएम मोदी के क्रिकेट वाले अंदाज पर अल्बनीज़ भी मुस्कुराते नजर आए.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेलबर्न जैसे खेलों के शहर में खेल की बात न करना ऐसा है, जैसे टॉस के बाद क्रिकेट मैच छोड़ देना. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की तुलना क्रिकेट के अलग-अलग प्रारूपों से करते हुए कहा कि 'हमारी बैठकों का एजेंडा वनडे की तरह केंद्रित है, फैसले टी20 की तरह तेज हैं और हमारी साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और मजबूत है.'

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तीन देशों का दौरा

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार, 8 जुलाई को तीन देशों के दौरे के तहत ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. इससे पहले वह इंडोनेशिया गए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो महत्वपूर्ण समुद्री देश हैं और दोनों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज़ द्वारा किए गए गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका धन्यवाद भी किया.

कई अहम समझौते

दोनों नेताओं ने नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए. नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की व्यावसायिक आपूर्ति का रास्ता साफ होगा, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को मदद मिलेगी. इसके अलावा साइबर तकनीक, महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन को लेकर भी नई साझेदारी शुरू की गई.

रक्षा और इंडो-पैसिफिक

दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा भी की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर' के जरिए रक्षा स्टार्टअप और उद्योगों को जोड़ा जाएगा. दोनों नेताओं ने मुक्त, शांतिपूर्ण और नियम आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

आतंकवाद पर संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया का संकल्प मजबूत है और दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे तनाव और संघर्ष का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है. क्रिकेट को दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत कड़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि यही भावना भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को आगे बढ़ाती है.

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Published at : 09 Jul 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Melbourne PM Narendra Modi Anthony Albanese India Australia Relation
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