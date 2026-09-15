एक्सप्लोरर
क्या गधे में सचमुच नहीं होता दिमाग, क्यों समझा जाने लगा इस जानवर को 'गधा'
Donkey Intelligence: अक्सर ही आपने सुना होगा कि गधा एक मूर्ख जानवर है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कहता है विज्ञान.
Donkey Intelligence: गधों को अक्सर मूर्ख, जिद्दी या फिर नासमझ जानवर के रूप में बताया जाता है. लेकिन विज्ञान काफी अलग कहानी कहता है. उनके पास मजबूत याद, प्रभावशाली सीखने की क्षमता, काफी ज्यादा सहनशक्ति और काम करने से पहले स्थिति को समझने की भी क्षमता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 15 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग
जनरल नॉलेज
राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
जनरल नॉलेज
हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?
जनरल नॉलेज
ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion