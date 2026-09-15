क्या गधे में सचमुच नहीं होता दिमाग, क्यों समझा जाने लगा इस जानवर को 'गधा'

जब गधे को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत आगे बढ़ने के बजाय रुक सकता है. इस व्यवहार को अक्सर हठ कहा जाता है. लेकिन यह असलियत में जानवर को इस बात को समझने में मदद कर सकती है कि कोई स्थिति या फिर रास्ता सुरक्षित है या नहीं.