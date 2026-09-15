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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या गधे में सचमुच नहीं होता दिमाग, क्यों समझा जाने लगा इस जानवर को 'गधा'

क्या गधे में सचमुच नहीं होता दिमाग, क्यों समझा जाने लगा इस जानवर को 'गधा'

Donkey Intelligence: अक्सर ही आपने सुना होगा कि गधा एक मूर्ख जानवर है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कहता है विज्ञान.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Donkey Intelligence: अक्सर ही आपने सुना होगा कि गधा एक मूर्ख जानवर है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कहता है विज्ञान.

Donkey Intelligence: गधों को अक्सर मूर्ख, जिद्दी या फिर नासमझ जानवर के रूप में बताया जाता है. लेकिन विज्ञान काफी अलग कहानी कहता है. उनके पास मजबूत याद, प्रभावशाली सीखने की क्षमता, काफी ज्यादा सहनशक्ति और काम करने से पहले स्थिति को समझने की भी क्षमता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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गधे सीखने और फैसले लेने की क्षमता वाले बुद्धिमान और संवेदनशील जानवर होते हैं. पशु विशेषज्ञों ने यह पाया है कि उनकी याददाश्त और स्थिति को समझने की क्षमता काफी ज्यादा एडवांस हो सकती है.
गधे सीखने और फैसले लेने की क्षमता वाले बुद्धिमान और संवेदनशील जानवर होते हैं. पशु विशेषज्ञों ने यह पाया है कि उनकी याददाश्त और स्थिति को समझने की क्षमता काफी ज्यादा एडवांस हो सकती है.
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जब गधे को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत आगे बढ़ने के बजाय रुक सकता है. इस व्यवहार को अक्सर हठ कहा जाता है. लेकिन यह असलियत में जानवर को इस बात को समझने में मदद कर सकती है कि कोई स्थिति या फिर रास्ता सुरक्षित है या नहीं.
जब गधे को खतरा महसूस होता है तो वह तुरंत आगे बढ़ने के बजाय रुक सकता है. इस व्यवहार को अक्सर हठ कहा जाता है. लेकिन यह असलियत में जानवर को इस बात को समझने में मदद कर सकती है कि कोई स्थिति या फिर रास्ता सुरक्षित है या नहीं.
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भयभीत घोड़ा सहज रूप से भाग सकता है और बड़े खतरे में प्रवेश कर सकता है. गधे अक्सर रुकते हैं और क्या करना है इस बात को तय करने से पहले आसपास के वातावरण को समझते हैं.
भयभीत घोड़ा सहज रूप से भाग सकता है और बड़े खतरे में प्रवेश कर सकता है. गधे अक्सर रुकते हैं और क्या करना है इस बात को तय करने से पहले आसपास के वातावरण को समझते हैं.
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गधे आमतौर पर शांत होते हैं और कठिन परिस्थिति और भारी काम के बोझ को सहन कर सकते हैं. मनुष्य ने कभी-कभी इस धैर्य और धीरज को सरलता या फिर बुद्धि की कमी समझ लिया है.
गधे आमतौर पर शांत होते हैं और कठिन परिस्थिति और भारी काम के बोझ को सहन कर सकते हैं. मनुष्य ने कभी-कभी इस धैर्य और धीरज को सरलता या फिर बुद्धि की कमी समझ लिया है.
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गधे कई सालों तक स्थान, रास्ते और दूसरे जानवरों को याद रख सकते हैं. जाने पहचाने परिवेश के बारे में जानकारी बनाए रखने की उनकी क्षमता ही वजह है कि उन्हें काफी ज्यादा अनुकूलनीय जानवर माना जाता है.
गधे कई सालों तक स्थान, रास्ते और दूसरे जानवरों को याद रख सकते हैं. जाने पहचाने परिवेश के बारे में जानकारी बनाए रखने की उनकी क्षमता ही वजह है कि उन्हें काफी ज्यादा अनुकूलनीय जानवर माना जाता है.
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गधे मुश्किल और पहाड़ी इलाकों में सावधानीपूर्वक रास्ते चुनने के लिए जाने जाते हैं. सुरक्षित रास्तों और ढलानों के लिए उनकी प्राथमिकता ने उनके प्राकृतिक रास्ते चयन व्यवहार को ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य को समझने के लिए भी उपयोगी बना दिया है.
गधे मुश्किल और पहाड़ी इलाकों में सावधानीपूर्वक रास्ते चुनने के लिए जाने जाते हैं. सुरक्षित रास्तों और ढलानों के लिए उनकी प्राथमिकता ने उनके प्राकृतिक रास्ते चयन व्यवहार को ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य को समझने के लिए भी उपयोगी बना दिया है.
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पीढ़ियों से गधा किसी को मूर्ख बताने के लिए एक आम शब्द बन गया है. रोजमर्रा की भाषा में बार-बार इस्तेमाल ने जानवर की वास्तविक क्षमता के बावजूद उसकी नकारात्मक छवि को मजबूत किया है.
पीढ़ियों से गधा किसी को मूर्ख बताने के लिए एक आम शब्द बन गया है. रोजमर्रा की भाषा में बार-बार इस्तेमाल ने जानवर की वास्तविक क्षमता के बावजूद उसकी नकारात्मक छवि को मजबूत किया है.
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मूर्खता के लिए गधे की प्रतिष्ठा उसके प्राकृतिक व्यवहार से समर्थित नहीं है. इसकी सावधानी, स्मृति, अनुकूलनशीलता और सहनशक्ति से पता चलता है कि मनुष्य जिसे मूर्खता के रूप में बताते हैं वह अक्सर एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रमाण हो सकता है.
मूर्खता के लिए गधे की प्रतिष्ठा उसके प्राकृतिक व्यवहार से समर्थित नहीं है. इसकी सावधानी, स्मृति, अनुकूलनशीलता और सहनशक्ति से पता चलता है कि मनुष्य जिसे मूर्खता के रूप में बताते हैं वह अक्सर एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रमाण हो सकता है.
Published at : 15 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Donkey Intelligence Donkey Brain Donkey Memory

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