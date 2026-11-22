Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्लाज्मा तकनीक से चाँद की मिट्टी से ऑक्सीजन का निष्कर्षण।

नासा सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रोलेसिस से ऑक्सीजन का विकास।

यह ऑक्सीजन साँस लेने, रॉकेट ईंधन हेतु महत्वपूर्ण।

Lunar Oxygen Extraction: वैज्ञानिक भविष्य के मिशनों के लिए चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के तरीकों को ढूंढ रहे हैं. डबिंग सिटी यूनिवर्सिटी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के शोधकर्ताओं ने चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ से ऑक्सीजन वाली गैस निकालने के लिए सेमीकंडक्टर-शैली की प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया है. नासा और दूसरी टीम सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रोलेसिस पर आधारित तरीकों का परीक्षण कर रही हैं. इसके इस्तेमाल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, रॉकेट के लिए ऑक्सिडाइजर और चांद पर लंबे वक्त तक रुकने के दौरान वहां बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री शामिल है.

चिप निर्माण से इंस्पायर्ड प्लाज्मा तकनीक

डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के शोधकर्ताओं ने चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ पर फ्लोरीन प्लाज्मा का इस्तेमाल किया. इसे सेमीकंडक्टर उद्योग में इस्तेमाल होने वाली गैस से तैयार किया गया था. एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वाली गैस निकली. विश्लेषण से यह पता चला कि प्लाज्मा ने ऑक्सीजन वाले खनिजों में बदलाव किया. हालांकि कुछ खनिजों पर इसका असर दूसरों की तुलना में बेहतर रहा.

यह ड्राई प्रक्रिया तरल रसायनों को ले जाने की जरूरत को कम कर सकती है और पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम तापमान पर काम कर सकती है. यह शोध 20 नवंबर 2026 को द कन्वर्सेशन और साइंटिफिक रिपोर्ट में छपा था. चांद पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले ऑक्सीजन निकालने की मात्रा बढ़ानी होगी. इसी के साथ इसकी कार्यक्षमता और आर्थिक व्यवहार्यता पर और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है.





नासा का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रोजेक्ट

नासा और सिएरा स्पेस ने कार्बोथर्मल रिडक्शन डेमोंसट्रेशन प्रोजेक्ट विकसित किया है. इसका उद्देश्य सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके चंद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना है. इसमें मिरर की मदद से सूरज की रोशनी को एक रिएक्टर पर केंद्रित किया जाता है जिसमें चांद की मिट्टी जैसा पदार्थ रखा होता है. गर्मी की मदद से एक कार्बन आधारित प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग किया जाता है.

नासा ने 13 फरवरी 2026 को बताया कि प्रोटोटाइप परीक्षण के दौरान चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई गई. इस परीक्षण के लिए सिएरा स्पेस ने नासा के तीन केंद्रों के साथ मिलकर काम किया. अगर इसे चांद पर इस्तेमाल के लिए विकसित कर लिया जाता है तो इस तकनीक से स्थानीय मिट्टी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके सीधे रॉकेट प्रोपेलेंट यानी ईंधन बनाया जा सकेगा. इससे पृथ्वी से ले जाने वाली सामग्री की जरूरत कम हो जाएगी. यह अभी भी परीक्षण के चरण में है और इस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तैनात नहीं किया गया है.





पिघली हुई मिट्टी का इलेक्ट्रोलेसिस

नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर और लूनर रिसोर्सेस इंक ने LR-1 नाम के एक रिएक्टर में मोल्टन रेगोलिथ इलेक्ट्रोलेसिस का परीक्षण किया. नासा टेक्निकल रिपोर्ट्स सर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रयोग 2024 के आखिर में किया गया था. शोधकर्ताओं ने लगभग 25 किलोग्राम चांद की मिट्टी जैसे पदार्थ को वैक्यूम में करीब 9 घंटे तक पिघलाया. इस प्रक्रिया से औसतन 0.07 किलो ऑक्सीजन प्रति घंटा मिली. इस प्रक्रिया में मिट्टी को हाई टेंपरेचर पर पिघलाया जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है. इससे ऑक्सीजन धातु से अलग हो जाती है.

ईएसए का प्रोस्पेक्ट मिशन

ईएसए का प्रोस्पेक्ट पैकेज नासा के कमर्शियल चांद पेलोड सेवा कार्यक्रम के तहत इंट्यूटिव मशीन्स के आईएम 4 मिशन के लिए योजनाबद्ध है. इसका प्रोसीड ड्रिल नमूने इकट्ठा करने के लिए सतह से कम से कम 1 मीटर नीचे तक पहुंचेगा. प्रोएसपीए इन नमूनों का विश्लेषण करेगा.

मैग्नीशियम और मैगपाई मिशन

सरे विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कंपनी ईओएस स्पेस टेक्नोलॉजी, ईएसए के वित्त पोषण के साथ इस बात को स्टडी कर रहे हैं कि क्या चांद मैग्नीशियम विद्युत अंतरिक्ष यान के लिए ठोस प्रोपेलेंट के रूप में काम कर सकता है. कई विद्युत थ्रस्टर पृथ्वी से लाए गए जेनॉन या फिर क्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं. चांद मैग्नीशियम अंतरिक्ष में प्रोपेलेंट उत्पादन को मुमकिन कर सकता है. सरे यूनिवर्सिटी ने 24 सितंबर 2026 को इस परियोजना की घोषणा की.

मैगपाई का मतलब है एडवांस्ड जियोफिजिकल और पोलर आइस एक्सप्लोरेशन. ईएसए रोवर ड्रिल, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रडार और डिटेक्टरों का इस्तेमाल करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और दूसरे वाष्पशील पदार्थ की जांच करेगा. यह लगभग 10 पृथ्वी दिनों तक भूमिगत संसाधन और भूविज्ञान को स्टडी करेगा और इसे 2019 में आईस्पेस के मिशन 4 लैंडर पर लॉन्च किया जाना तय है.

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कैसे होगा चांद की ऑक्सीजन का इस्तेमाल?

इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन के रूप में किया जाएगा. ऑक्सीजन रॉकेट प्रोपल्शन में ऑक्सीकारक के रूप में भी काम कर सकती है. इससे चांद की सतह से लॉन्च किए जाने वाले मिशन को सहायता मिलेगी.

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