सिनेमाघरों में हर साल नए कलाकारों का डेब्यू होता है. इसमें कई बार एक्टर्स दूसरी भाषा की फिल्मों में भी डेब्यू करते हैं और बवाल मचाते हैं. कई बार डेब्यू सक्सेसफुल नहीं रहता है लेकिन इस साल 2026 में तो कमाल ही हो गया. जहां एक्टर्स ने 500 और 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की झड़ी लगा दी. वहीं, कुछ एक्टर्स ने डेब्यू भी किया और वो सॉलिड रहा.

इस लिस्ट में सारा अर्जुन समेत रवि दुबे तक के नाम शामिल हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया और पहली ही फिल्म से ही बड़ा रिकॉर्ड बनाकर बॉक्स ऑफिस के धुरंधरों को भी पीछे छोड़ दिया. चलिए बताते हैं उनके बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा.

सारा अर्जुन

सारा अर्जुन ने 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. वो इस साल 2026 में 'धुरंधर 2' में नजर आई थीं, जो कि 'धुरंधर' का ही सीक्वल था. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 1149.30 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1813.39 करोड़ का बिजनेस किया. ये इस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी. इस फिल्म से वो रातोंरात लाइमलाइट में आ गईं.

रवि दुबे

रवि दुबे टीवी के बेहतरीन एक्टर हैं. उन्होंने कई शोज में काम किया है. वहीं, वो ओटीटी पर भी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं. ऐसे में अब बड़े पर्दे पर वो पहली बार फिल्म 'रामायण' के जरिए नजर आए. इसमें उन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था. फिल्म के फर्स्ट पार्ट से ही उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और रातों रात पॉपुलैरिटी हासिल की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 17 दिनों में इंडिया में 907.15 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने दुनियाभर में 1651 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

मेधा राणा

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' से मेधा राणा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. सैकनिल्क के अनुसार, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 329.43 करोड़ रहा. जबकि दुनियाभर में फिल्म ने 450.19 करोड़ का बिजनेस किया. इस फिल्म से मेधा राणा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इससे उनका सॉलिड डेब्यू रहा, हालांकि इसके बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आईं.

अगस्त्या नंदा

अगस्त्या नंदा की पहली फिल्म 'इक्कीस' को 2026 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. अगस्त्या नंदा को पुलिस अफसर के रोल में काफी पसंद किया गया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 31.85 करोड़ और वर्ल्डवाइड 41.65 करोड़ रहा.

वहीं, सिमर भाटिया ने भी 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसमें उनकी और अगस्त्या नंदा की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया.

सुहाना खान

इस लिस्ट में एक और नाम सुहाना खान है. हालांकि, उनकी फिल्म अभी रिलीज नहीं की गई है, जो साल के आखिरी में क्रिसमस के मौके पर आएगी. वो पापा शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही हैं. फिल्म को 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.