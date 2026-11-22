Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अत्यधिक गहराई और दबाव के कारण टाइटैनिक मलबा निकालना मुश्किल।

समुद्री बैक्टीरिया व कमजोर ढाँचा मलबे को लगातार नष्ट कर रहे।

जहाज दो हिस्सों में टूटा, बाहर निकालना व संरक्षण बड़ी चुनौती।

यूनेस्को व अंतरराष्ट्रीय नियम मलबे के इन-सीटू संरक्षण को प्राथमिकता देते।

Titanic Wreckage: 15 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया. इसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इसका मलबा समुद्र की सतह से लगभग 12500 फीट नीचे मौजूद है. यहां इसे 1985 में खोजा गया था. इसका खराब होता ढांचा, नाजुक बनावट, इसे सुरक्षित रखने की चुनौती और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियम इसके डूबे रहने की वजह हैं.

12,500 फीट की गहराई की वजह से इसे बाहर निकालना मुश्किल

टाइटैनिक समुद्र की सतह से लगभग 2.4 मील या 8 किलोमीटर नीचे है. इतनी गहराई पर पानी का दबाव सतह की तुलना में लगभग 380 गुना ज्यादा हो सकता है. यह लगभग 5500 से 6000 पीएसआई तक पहुंच जाता है. वहां सामान्य उपकरण काम नहीं कर सकते इस वजह से गहरे समुद्र में जाने वाले सबमर्सिबल और रिमोट से चलने वाले वाहन की जरूरत होती है.

इस बड़े ढांचे को ऊपर उठाने के लिए इसे सुरक्षित रूप से पकड़ने और उठाने वाले उपकरणों की जरूरत होगी. दबाव में बदलाव और इसकी कमजोर हालत की वजह से इसे और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है.





बैक्टीरिया धीरे-धीरे इसके लोहे को खा रहे हैं

समुद्र का पानी, रासायनिक प्रतिक्रिया और सूक्ष्मजीव लगातार टाइटैनिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं. 2010 में वैज्ञानिकों ने मलबे से लिए गए जंग के नमूने में हेलोमोनस टाइटैनिके के नाम के बैक्टीरिया की पहचान की. इस शोध में शामिल वैज्ञानिकों में भवलीन कौर और हेनरिएटा मान भी थीं.

यह बैक्टीरिया जहाज के लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है. जंग और सूक्ष्मजीव से बनी लटकती हुई संरचना जिन्हें रस्टिकल्स कहा जाता है मलबे के कई हिस्सों पर फैली हुई हैं और देखने में जंग लगी बर्फ की लटकती हुई आकृति जैसी लगती हैं.

हालांकि इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है कि टाइटैनिक का कितना लोहा हर दिन नष्ट हो रहा है. एनओएए के मुताबिक इसके खराब होने की दर के बारे में काफी कम जानकारी मौजूद है. अनुमानों से यह पता चलता है कि आने वाले दशकों में इसका मुख्य ढांचा ढहकर समुद्र तल पर गिर सकता है.





जहाज दो मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ

डूबते वक्त टाइटेनिक 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया था. इसका अगला हिस्सा जिसे 'बो' कहा जाता है और पिछला हिस्सा जिसे स्टर्न कहा जाता है समुद्र तल पर एक दूसरे से लगभग 2000 फीट की दूरी पर पड़े हैं. जहाज के टुकड़े और दूसरी चीजें भी आसपास बिखरी हुई हैं.

दोनों ही हिस्से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं. इस वजह से उन्हें बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया है. किसी भी हिस्से को ऊपर उठाने की कोशिश करने पर वह टूट सकता है.

बाहर निकालने के बाद उसे सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती

यह मलबा 114 सालों से भी ज्यादा वक्त से पानी के नीचे है। यह काफी ज्यादा नाजुक हो चुका है. इसे ऊपर उठाने वाले उपकरण इसके हिस्सों को तोड़ या फिर बिखेर सकते हैं. अगर इसे बाहर निकालना मुमकिन हो भी जाए तो हवा के संपर्क में आने के बाद लोहे को सुरक्षित रखने के लिए खास वैज्ञानिक उपचार की जरूरत होगी.

हवा के संपर्क में आने पर इसमें लगने वाले जंग को कंट्रोल करना होगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि सतह पर आते ही जहाज तुरंत टूट कर बिखर जाए. इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकालना और इसकी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना काफी मुश्किल काम होगा.

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यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय समझौते

टाइटेनिक एक ऐतिहासिक स्थल है जो 1500 से ज्यादा लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है. 15 अप्रैल 2012 को इस हादसे की 100वीं बरसी पर यह मलबा यूनेस्को के पानी के नीचे मौजूद सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर 2001 के कन्वेंशन के दायरे में आ गया है.

इस कन्वेंशन का मकसद पानी के नीचे मौजूद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जरूरी धरोहर की रक्षा करना है. इसमें इन-सिटू संरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है. इसी के साथ इसके कमर्शियल दोहन को रोकने की कोशिश की जाती है. अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस ने भी टाइटैनिक की सुरक्षा के लिए एक समझौते पर मिलकर काम किया है. यह समझौता मलबे के अंदर जाने और वहां से चीजों को निकालने जैसी गतिविधियों को कंट्रोल करता है. अमेरिका और ब्रिटेन ने इस समझौते को लागू कर दिया है.

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