सर्दियों के मौसम में मेथी का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. आप इसे बाजार से खरीदने के बजाय घर के किचन गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं. इसके लिए बड़े गमले या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. बालकनी, छत या घर के छोटे से हिस्से में भी मेथी उगाई जा सकती है. सही मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखकर कुछ ही हफ्तों में ताजी हरी मेथी तैयार हो जाती है.

मेथी उगाने के लिए कैसे तैयार करें मिट्टी और गमला?

मेथी उगाने के लिए सबसे पहले ऐसा गमला या कंटेनर चुनें, जिसमें पानी निकलने के लिए नीचे छेद हों. आप चाहें तो घर में मौजूद किसी चौड़ी ट्रे या ग्रो बैग का भी इस्तेमाल करें. गमले में भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी भरें. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में थोड़ी वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करें. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बीज खराब होते हैं. मेथी के बीज बाजार से आसानी से मिल जाते हैं. बुवाई से पहले बीजों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोने से अंकुरण में मदद मिलती है.

मेथी के बीज बोने का सही तरीका क्या है?

बीज बोने के लिए गमले की मिट्टी को हल्का नम कर लें. इसके बाद मेथी के बीजों को मिट्टी की सतह पर थोड़ी दूरी बनाकर बिखेर दें. अब इनके ऊपर मिट्टी की बहुत हल्की परत डालें और स्प्रे बोतल से पानी छिड़क दें. शुरुआत में तेज धार से पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे बीज अपनी जगह से हट जाती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कुछ घंटे धूप आती हो. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. सामान्य परिस्थितियों में मेथी के बीज कुछ दिनों में अंकुरित होने लगते हैं और धीरे-धीरे छोटे हरे पौधे दिखाई देने लगते हैं.

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कितने दिनों में तैयार हो जाती है मेथी की फसल?

मेथी के पौधों को नियमित देखभाल की जरूरत होती है. मिट्टी सूखने लगे तो हल्का पानी दें और गमले में खरपतवार दिखाई दें तो उन्हें हटा दें. पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, इसलिए बहुत घने पौधों को थोड़ा पतला करदें. आमतौर पर बुवाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद मेथी की पत्तियां काटने लायक हो जाती हैं. पत्तियों को ऊपर से काटें और पौधे का निचला हिस्सा सुरक्षित रखें, ताकि अनुकूल परिस्थितियों में दोबारा पत्तियां आ सकें. अगर आप बीज तैयार करना चाहते हैं, तो पौधों को अधिक समय तक बढ़ने दें. इस तरह थोड़ी सी जगह में घर पर ही ताजी मेथी उगाकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल सब्जी, पराठे और दाल बनाने में कर सकते हैं.

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