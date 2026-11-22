बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यूपी के बाद पंजाब में धार्मिक कथा कर रहे हैं. यहां 22 से 24 नवंबर 2026 तक भव्य धार्मिक कथा का आयोजन किया गया है. पठानकोट पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन की एकता और धर्मांतरण समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे तो देश का उद्धार होगा, संस्कृति का उद्धार होगा, परंपराओं का उद्धार होगा, परंपराएं बढ़ेंगी, सौहार्द्र और प्रेम बढ़ेगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''वसुधैव कुटुंबकम हमारे सनातन का नारा है. उसी को लेकर आज (22 नवंबर) तीन दिवसीय कथा के लिए हम पठानकोट आए हैं. यहां के समस्त जनमानस व्यासपीठ, राजपीठ सभी लोग इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं. भगवान की कृपा है, हमारा काम सनातन संदेश देने का है.''

'सभी लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए'

धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया कि जब आपका लुधियाना का प्रवास हुआ था, तो शाही इमाम बोले थे कि आप माफी मांग लो, आपने उस समय धर्म परिवर्तन पर बोला था. इस पर उन्होंने कहा, ''हमने धर्मांतरण रोकने को लेकर बोला था और वो हम यहां भी बोलेंगे. धर्मांतरण कानून संविधान के हिसाब से गलत है. सभी लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. लालच देकर, लोभ देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए.

हिंदू और सिख दो नहीं हैं- धीरेंद्र शास्त्री

उन्होंने आगे कहा कि हिंदू और सिख दो नहीं हैं, एक हैं. हमारे गुरुओं की महिमा, गुरु परंपरा की महिमा, गुरु ग्रंथ साहब की महिमा अनवरत बनी रहे. यही हमारा संदेशा था, किसी को हमारी बातों से यदि बुरा लगा है तो उनका निजी मत है.

अखिलेश यादव के सवाल पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कहते हैं पठानकोट तो आए हो आप तो दस किलोमीटर पर पाकिस्तान है. आप झंडा उठाकर पाकिस्तान चले जाओ. इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, ''हमने ये सुना नहीं है और हम तो भारत वाले हैं. हम उनको इसलिए प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि हम साधु हैं और नेताओं पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे.''

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