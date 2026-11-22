अमेरिका की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद दी थी. इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष दल कांग्रेस पूरी तरह से केन्द्र सरकार को नसीहत दी है. कांग्रेस नेता शशि थरूर इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये एक ऐसी बात है जिसे हम बहुत गंभीरता से लेते हैं. इसमें कोई शक नहीं है.

शशि थरूर ने आगे कहा कि ऐसी स्थितियों में जहां आप सैन्य संघर्ष का सामना कर रहे हों. जहां लोगों की जान दांव पर लगी हो. वैसी स्थिति में व्यावहारिक मदद, इंजीनियरिंग सहायता, सैटेलाइट इंटेलिजेंस आदि देना, निश्चित रूप से कोई दोस्ताना कदम नहीं है. सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क है. मुझे यकीन है कि भले ही हर बात सार्वजनिक रूप से न कही जाती हो, लेकिन इस बारे में जानकारी शुरू से ही रही होगी.

अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में क्या है शामिल?

अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जो चीन को टक्कर दे सकता है. एशिया में भारत पावर बैलेंस को बनाए रखने में कारगर साबित हो सकता है. इसके अलावा अमेरिका के लिए भारत चीन की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक विकल्प भी बन सकता है. इन सारी संभावनाओं को देखते हुए चीन भारत के सामने मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है. इसी वजह से उसने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी थी.

अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि चीन लगातार सीमा विवाद के जरिए अशांति पैदा करने की कोशिश करता रहता है. साल 2020 में गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद स्थिति नाजुक हो गई थी. हालांकि, साल 2026 तक दोनों देशों ने सीमा विवाद को लेकर जरूरी कदम उठाए. हालांकि, इसके बावजूद चीन पर भरोसा करना सही बात साबित नहीं हो सकती है. चीन लगातार पाकिस्तान को हर तरह से मदद करता है, जिसे वह भारत के पावर बैलेंस को बिगाड़ सके.