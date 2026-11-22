तमिलनाडु सरकार ने रविवार को मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर कार्तिगई दीपम दीप जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली TVK सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. सरकार ने मांग की है कि शीर्ष अदालत अपने दिए अंतरिम फैसले पर एक बार फिर से विचार करे.

तमिलनाडु सरकार के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स (HR&CE) विभाग के कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को दिए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ एक बार के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान को करने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने मामले को लेकर क्या दिया था अंतरिम आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन यह स्पष्ट भी किया था कि इस फैसले से उस स्थान पर कोई पारंपरिक, धार्मिक या मालिकाना अधिकार स्थापित नहीं होगा और न ही इसे आने वाले सालों के लिए मिसाल माना जाएगा.

The Tamil Nadu government has filed a review petition challenging the Supreme Court's order permitting the lighting of the Karthigai Deepam lamp at the Deepathoon in Thiruparankundram. On Friday, November 20, the Supreme Court allowed the lamp to be lit at the site on November 24, 2026, subject to certain conditions — IANS (@ians_india) November 22, 2026

शीर्ष अदालत के आदेश में यह भी कहा गया था कि विवादित दीपथून पर सिर्फ मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी. आम लोगों को उनके साथ जाने से रोक दिया गया था. इसके अलावा, अनुष्ठान के दौरान किसी भी तरह के जुलूस, सार्वजनिक सभाओं, प्रदर्शन और नारेबाजी करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था.

वहीं, मदुरै के जिला कलेक्टर को मंदिर प्रशासन, ASI और शहर की पुलिस के साथ समन्वय कर पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया था.

लंबे वक्त से अदालत में चल रहा मामला

इससे पहले दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट की बेंच ने 6 जनवरी, 2026 को इस निर्देश को बरकरार रखते हुए तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था. इसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी थी कि विवादित दीपथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं रही है और मौजूद प्रथा में बदलाव से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है. सरकार ने यह भी कहा था कि परंपरागत रूप से दीप मंडपम में ही दीप जलाया जाता रहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को हाई कोर्ट के फैसले से जुड़े नतीजों पर रोक लगाते हुए 24 नवंबर को एक बार के लिए दीप जलाने की अनुमति दी थी.

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