लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने BJP-RSS को 'असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी मानसिकता वाला' बताते हुए कहा कि इन्हें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की कोई समझ नहीं है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर निशाना साधा. उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं की 'अर्धनारीश्वर' मूर्ति की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ही रूप में दिखाया गया है.

The deeper I go into Indian spiritual and religious traditions, the clearer it becomes. The BJP and RSS are uncouth, greedy, casteist male chauvinists with absolutely no understanding of our spiritual and religious traditions. https://t.co/CrJxkEXNgI — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 22, 2026

उनकी यह पोस्ट उस विवाद के बाद फिर आई है, जब सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के मौके पर माता-पिता (सोनिया और राजीव गांधी) के रिश्ते पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ था.

इससे पहले भी उन्होंने 17 नवंबर को एक पोस्ट शेयर की थी. जिसमें उन्होंने 12वीं सदी के एक मंदिर की मूर्ति की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें देवी पार्वती को भगवान शिव की गोद में बैठे हुए दिखाया गया है. उस पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि डर, गुस्से और नफरत ने बीजेपी और आरएसएस समर्थकों के दिलों में एक ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्यार जाहिर करने से रोकता है.

उन्होंने आगे लिखा था, 'एक सच्चे हिंदू के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से आजाद करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें. सत्यम शिवम सुंदरम.'

राहुल के किस बयान पर हुआ विवाद?

राहुल गांधी की ये सोशल मीडिया पोस्ट पिछले सोमवार को सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के दौरान अपने माता-पिता के बारे में की गई उनके बयान पर खड़े हुए विवाद के बाद आई थी. अपने माता-पिता के बीच के गहरे लगाव को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अक्सर खाना खाते समय 'पापा बैठते थे और पापा की गोद में मम्मी बैठी होती थीं.'

बीजेपी ने की थी आलोचना

उन्होंने बताया, 'मुझे लगता था कि यह सामान्य बात है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों के माता-पिता इस तरह प्यार नहीं जताते तो उन्हें हैरानी हुई. इन टिप्पणियों के चलते बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना और ट्रोलिंग की थी.