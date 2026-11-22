Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधुनिक चिकित्सा, बेहतर पोषण से जीवन प्रत्याशा बढ़ी।

Humans Alive Today: सड़क पर चलते हुए या भीड़भाड़ वाले किसी चौराहे पर खड़े होकर जब हम चारों ओर नजर डालते हैं, तो लगता है कि दुनिया में न जाने कितने लोग बसते हैं. लेकिन क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि मानव इतिहास की शुरुआत से लेकर आज तक इस धरती पर कुल कितने इंसानों ने जन्म लिया है, और उनमें से कितने लोग आज भी सांस ले रहे हैं? यह सवाल जितना सरल सुनाई देता है, उसका जवाब उतना ही हैरान कर देने वाला है.

आज तक धरती पर कितने लोग जन्मे

जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो यानी पीआरबी के अनुमानों के अनुसार, आधुनिक मानव के उदय से लेकर अब तक इस ग्रह पर लगभग 117 अरब लोग जन्म ले चुके हैं. यह आंकड़ा किसी एक दशक या सदी का नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की उस लंबी यात्रा का निचोड़ है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सभ्यता आगे बढ़ी है.

हालांकि, जनसांख्यिकी से जुड़े विभिन्न शोधकर्ताओं और मॉडलों के आधार पर इस संख्या में थोड़ा अंतर भी देखा जाता है. कुछ गणनाओं में यह अनुमान लगभग 93 अरब से अधिक या उससे कुछ अलग स्तर पर भी आंका गया है, क्योंकि प्राचीन काल के जन्म और मृत्यु के सटीक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं.

आज कितने इंसान धरती पर जीवित हैं?

मौजूदा दौर की बात करें तो आज इस धरती पर 8 अरब से अधिक लोग जीवित हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2022 में विश्व की जनसंख्या ने 8 अरब का आंकड़ा पार किया था और इसके बाद से वैश्विक आबादी निरंतर आगे बढ़ रही है.

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आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, बेहतर पोषण, टीकाकरण और जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण आज एक साथ इतने बड़े पैमाने पर लोग जीवित रह पा रहे हैं. जो जनसंख्या वृद्धि कभी सदियों में सिमटती थी, वह हालिया दशकों में कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ी है.

कुल जन्मे लोगों में से कितने प्रतिशत आज जिंदा हैं?

यदि हम अब तक पैदा हुए कुल इंसानों की तुलना आज जीवित लोगों से करें, तो तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आती है. अनुमान के मुताबिक, इतिहास में अब तक जन्म लेने वाले कुल लोगों में से लगभग 7 प्रतिशत लोग ही आज जीवित हैं.

इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि धरती पर अब तक पैदा हुए लगभग 93 प्रतिशत इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे. यह अनुपात बताता है कि वर्तमान पीढ़ी भले ही संख्या के लिहाज से विशाल दिखे, लेकिन वह सदियों से चली आ रही मानव श्रृंखला के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है.

इस आंकड़े का हिसाब कैसे लगाया जाता है?

प्राचीन समय में जनगणना या जन्म-मृत्यु के व्यवस्थित रजिस्टर न होने के कारण विशेषज्ञ ऐतिहासिक जनसंख्या के अनुमानों का सहारा लेते हैं. इसमें पुरातत्व, मानव इतिहास के अलग-अलग चरणों में संभावित जनसंख्या घनत्व, जन्म दर और औसत जीवनकाल जैसी धारणाओं को शामिल किया जाता है.

इसी वजह से अलग-अलग अध्ययनों में कुल जन्मे लोगों की संख्या में कुछ फेरबदल दिखता है. फिर भी, पीआरबी और संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्वसनीय जनसांख्यिकीय संदर्भों से मिलने वाले आंकड़े मानव इतिहास के विस्तार को समझने के लिए एक ठोस आधार देते हैं.

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