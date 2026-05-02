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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAnimal Behavior: क्या जानवरों को पहले ही हो जाती है आंधी-तूफान की आहट, ये बात कितनी सच?

Animal Behavior: क्या जानवरों को पहले ही हो जाती है आंधी-तूफान की आहट, ये बात कितनी सच?

Animal Behavior: जानवर पर्यावरण में होने वाले बदलाव जैसे कि तूफान को समय से पहले ही भांप लेते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 May 2026 12:38 PM (IST)
Animal Behavior: जानवर पर्यावरण में होने वाले बदलाव जैसे कि तूफान को समय से पहले ही भांप लेते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Animal Behavior: अक्सर यह कहा जाता है कि जानवर तूफान आने से पहले ही उसे भांप लेते हैं. लेकिन जानवरों के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं होती, बल्कि उनकी इंद्रियां हमारी तुलना में कहीं ज्यादा तेज होती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर जानवर पर्यावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समय से पहले कैसे पहचान लेते हैं.

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तूफान आने से पहले वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है और जानवर इसे पहचानने में माहिर होते हैं. कुत्ते, बिल्ली और पक्षी इस बदलाव को उन तरीकों से महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं कर सकते. इससे वे अक्सर बेचैन या फिर अशांत हो जाते हैं.
तूफान आने से पहले वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है और जानवर इसे पहचानने में माहिर होते हैं. कुत्ते, बिल्ली और पक्षी इस बदलाव को उन तरीकों से महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं कर सकते. इससे वे अक्सर बेचैन या फिर अशांत हो जाते हैं.
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कई जानवर काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को पहचान सकते हैं. इन्हें इन्फ्रासाऊंड कहा जाता है. इस आवाज को इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते. यह आवाज लंबी दूरी तक जा सकती हैं. इसका मतलब है कि जानवर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही गड़गड़ाहट या फिर समुद्र में होने वाली हलचल को सुन सकते हैं.
कई जानवर काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को पहचान सकते हैं. इन्हें इन्फ्रासाऊंड कहा जाता है. इस आवाज को इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते. यह आवाज लंबी दूरी तक जा सकती हैं. इसका मतलब है कि जानवर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही गड़गड़ाहट या फिर समुद्र में होने वाली हलचल को सुन सकते हैं.
Published at : 02 May 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Animal Behavior Storm Warning Animal Senses

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