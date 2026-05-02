कई जानवर काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को पहचान सकते हैं. इन्हें इन्फ्रासाऊंड कहा जाता है. इस आवाज को इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते. यह आवाज लंबी दूरी तक जा सकती हैं. इसका मतलब है कि जानवर सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही गड़गड़ाहट या फिर समुद्र में होने वाली हलचल को सुन सकते हैं.