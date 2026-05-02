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Animal Behavior: क्या जानवरों को पहले ही हो जाती है आंधी-तूफान की आहट, ये बात कितनी सच?
Animal Behavior: जानवर पर्यावरण में होने वाले बदलाव जैसे कि तूफान को समय से पहले ही भांप लेते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.
Animal Behavior: अक्सर यह कहा जाता है कि जानवर तूफान आने से पहले ही उसे भांप लेते हैं. लेकिन जानवरों के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं होती, बल्कि उनकी इंद्रियां हमारी तुलना में कहीं ज्यादा तेज होती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर जानवर पर्यावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समय से पहले कैसे पहचान लेते हैं.
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Published at : 02 May 2026 12:38 PM (IST)
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