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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Digvijaya Singh on Narottam Mishra: दिग्विजय सिंह का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक और अन्याय से है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के परिवार को पूरी जनता जानती है. उनकी पहचान दतिया से है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Jul 2026 10:35 AM (IST)
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दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन और नरोत्तम मिश्रा से जुड़े विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार और दतिया के पूर्व राजपरिवार के सदस्य घनश्याम सिंह बहुत समझदार और शांत स्वभाव के हैं. वे नरोत्तम मिश्रा से बिल्कुल अलग हैं, जिनकी पहचान आतंक, अन्याय और अत्याचार से रही है.

दिग्विजय सिंह ने कहा, "घनश्याम सिंह किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और एक भले इंसान हैं. वे अपना सारा समय जन-कल्याण में लगाते हैं. इसलिए, नरोत्तम मिश्रा के बजाय नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को समझदार नेतृत्व मिलना चाहिए. ये लोग भांडेर के रहने वाले हैं, जबकि वे डबरा से थे. इसीलिए किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए."

दिग्विजय सिंह का दावा है कि घनश्याम सिंह एक जाने-माने चेहरे हैं. असल में, पूरी जनता उनके परिवार को जानती है और दतिया की पहचान उनके नाम से ही है. 

यह भी पढ़ें: दतिया बवाल पर एक्शन, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर शिकंजा; 27 नामजद समेत 200 अज्ञात पर FIR

'बीजेपी में भी है अंदरूनी कलह, दतिया बना उदाहरण'

जब दिग्विजय सिंह से कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "क्या बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है? अगर आज किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की हिम्मत की है, तो वे नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता ही हैं. जहां कोई पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, वहीं यहां के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मां के लिए भी अपशब्द कहे. इन सबके बावजूद, अगर वे इसे अंदरूनी कलह नहीं मानते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.

यह भी पढ़ें: दतिया उपचुनाव: BJP प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का चुनावी शंखनाद, बताया क्या है उनकी प्राथमिकता

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Narottam Mishra Congress Digvijaya Singh BJP MP News Datia Bypoll 2026
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