दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन और नरोत्तम मिश्रा से जुड़े विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार और दतिया के पूर्व राजपरिवार के सदस्य घनश्याम सिंह बहुत समझदार और शांत स्वभाव के हैं. वे नरोत्तम मिश्रा से बिल्कुल अलग हैं, जिनकी पहचान आतंक, अन्याय और अत्याचार से रही है.

दिग्विजय सिंह ने कहा, "घनश्याम सिंह किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और एक भले इंसान हैं. वे अपना सारा समय जन-कल्याण में लगाते हैं. इसलिए, नरोत्तम मिश्रा के बजाय नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को समझदार नेतृत्व मिलना चाहिए. ये लोग भांडेर के रहने वाले हैं, जबकि वे डबरा से थे. इसीलिए किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए."

दिग्विजय सिंह का दावा है कि घनश्याम सिंह एक जाने-माने चेहरे हैं. असल में, पूरी जनता उनके परिवार को जानती है और दतिया की पहचान उनके नाम से ही है.

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VIDEO | Datia, Madhya Pradesh: On Datia assembly bye-election nomination and Narottam Mishra row, Congress leader Digvijaya Singh says, "Congress candidate for the Datia bypolls and a member of the erstwhile Datia royal family, Ghanshyam Singh, is very mature and calm, the exact… pic.twitter.com/40xLVmfNoP — Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026

'बीजेपी में भी है अंदरूनी कलह, दतिया बना उदाहरण'

जब दिग्विजय सिंह से कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "क्या बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है? अगर आज किसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की हिम्मत की है, तो वे नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता ही हैं. जहां कोई पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, वहीं यहां के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मां के लिए भी अपशब्द कहे. इन सबके बावजूद, अगर वे इसे अंदरूनी कलह नहीं मानते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.

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