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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 Worldwide BO Day 3 : 'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, 100 करोड़ से रह गई इंचभर दूर

Dhamaal 4 Worldwide BO Day 3 : 'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, 100 करोड़ से रह गई इंचभर दूर

Dhamaal 4 Worldwide BO Day 3 Collection: धमाल 4 ने दुनियाभर में रिलीज के तीन दिनों में ही धमाकेदार कमाई कर डाली है और अब ये 100 करोड़ी बनने से इंचभर दूर रह गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 01:24 PM (IST)
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अजय देवगन स्टारर एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी के साथ ये फिल्म देश और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. रिलीज के तीन दिन में इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई कर डाली है. वहीं वर्ल्डवाइड तो ये एक बड़ा मील का पत्थर पार करने वासी है. चलिए यहां जानते हैं 'धमाल 4' ने दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है?

'धमाल 4' ने भारत में तीन दिनों में कितनी की कमाई?
कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने 14 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. फिर दूसरे दिन इसने अपनी कमाई में 25 फीसदी से ज्यादा का उछाल दिखाते हे 22.50 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन यान संडे को ‘धमाल 4' ने अब तक की सबसे ज्यादा सिंगल डे कलेक्शन किया. इस फिल्म ने पूरे भारत में 11,481 शो से 28.50 करोड़ रुपये कमाए. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की कुल कमाई 65 करोड़ रुपये हो गई है.

'धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई?
बता दें कि ओवरसीज में 'धमाल 4' ने अपने कलेक्शन में संडे को 4 करोड़ रुपये और जोड़े, जिससे इसकी कुल इंटरनेशनल कमाई 14 करोड़ रुपये हो गई. अगर इस आंकड़े को इसके 78 करोड़ रुपये के ग्रॉस घरेलू बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन में जोड़ा जाए, तो इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर कुल 92 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.  अगर फ़िल्म सोमवार का अहम टेस्ट पास कर लेती है, तो ये ह आसानी से दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

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धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड 26 फिल्मों को दी धोबी पछाड़
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड रिलीज के तीन दिनों में साल की 26 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इनमें अल्फा से लेकर पेद्दी तक शामिल हैं. यहां इस फिल्मों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें धमाल 4' ने बुरी तरह धोकर रख दिया है

  1. अल्फा- 85.99 करोड़
  2. बेबी डू डाई डू 4.68 करोड़
  3. हॉन्टेड 3डी: इकोज़ ऑफ़ द पास्ट- 22.08 करोड़
  4. भारत भाग्य विधाता- 8.27 करोड़
  5. गवर्नर 7.32  करोड़
  6. बंदर- 4.93
  7. है जवानी तो इश्क होना है- 87.78 करोड़
  8. पेद्दी (हिन्दी) 26.5 करोड़
  9. द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो- 2.11 करोज़
  10. चांद मेरा दिल- 40.59 करोड़
  11. पति पत्नी और वो दो- 77.81 करोड़
  12. आखिरी सवाल- 3.96 करोड़
  13. दादी की शादी 8.94 करोड़
  14. कृष्णावतरम पार्ट 1- 46.23 करोड़
  15. एक दिन- 5.52 करोड़
  16. गिन्नी वेड्स सनी 2- 1.81 करोड़
  17. द केरल स्टोरी 2- 61.65 करोड़
  18. दो दीवाने शहर में- 9.41 करोड़
  19. अस्सी- 14.97 करोड़
  20. तू या मैं- 8.49 करोड़
  21. भाबीजी घर पर हैं- 1.61 करोड़
  22. वध 2- 4.51 करोड़
  23. मर्दानी 3- 77.12 करोड़
  24. राहु केतु- 7.51 करोड़
  25. हैप्पी पटेल- 7.31 करोड़
  26. इक्कीस- 46.27

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Published at : 13 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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