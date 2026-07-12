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Tiger vs King Cobra: टाइगर Vs किंग कोबरा: आमने-सामने आए तो कौन जीतेगा? जानिए किसका पलड़ा पड़ेगा भारी
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप माना जाता है. इसकी लंबाई करीब 18 फीट तक हो सकती है. यह मुख्य रूप से भारत समेत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है.
Tiger vs King Cobra: जंगल की दुनिया में टाइगर और किंग कोबरा दोनों ही सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं. एक तरफ बाग अपनी ताकत रफ्तार और तेज पंजों के दम पर बड़े से बड़े शिकारी को पल भर में ढेर कर देता है, तो दूसरी ओर किंग कोबरा अपने जहरीले जहर और सटीक वार के लिए जाना जाता है. दोनों ही अपने-अपने इलाकों के शीर्ष शिकारी है और आमतौर पर इन्हें किसी दूसरे शिकारी से चुनौती नहीं मिलती है. ऐसे में कई बार सवाल उठता है कि अगर कभी इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टाइगर और किंग कोबरा आमने-सामने आ जाए तो कौन जीतेगा और किसका पलड़ा भारी पड़ेगा.
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Published at : 12 Jul 2026 12:51 AM (IST)
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