वहीं किंग कोबरा शिकार पर तेजी से हमला करता है और जहर छोड़ने के बाद उसे निगल जाता है. इसका जहर इतना असरदार माना जाता है कि बड़े जानवर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार यह सांप बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करता. यह तभी आक्रामक होता है, जब खुद को खतरे में महसूस करें, घिर जाए या प्रजनन के दौरान परेशान किया जाए.