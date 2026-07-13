INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ

Ayodhya News: सूत्रों के अनुसार, जांच के तहत एसआईटी अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच करने और ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ के लिए फिर अयोध्या आ सकती है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Jul 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) आने वाले दिनों में फिर अयोध्या आ सकता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो सकती है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था.

एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे पंत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंपा था. उस समय पंत ने कहा था कि जांच जारी है और आगे की पड़ताल पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी. एक जुलाई को राज्य सरकार ने जांच पूरी करने के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था.

सूत्रों के अनुसार, जांच के तहत एसआईटी अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच करने और ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा दान प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ के लिए फिर अयोध्या आ सकती है. सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में नकद चढ़ावे की गिनती के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं के बार-बार उल्लंघन की बात सामने आई है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या निगरानी में कमी के कारण कथित गबन की घटना हुई.

इस बीच, पुलिस ने आरोपियों की आय, बैंक खातों, चल-अचल संपत्ति और निवेश से संबंधित जानकारी आयकर विभाग, बैंकों, तहसील कार्यालयों और उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों से मांगकर वित्तीय जांच का दायरा बढ़ा दिया है. जांचकर्ता अयोध्या जिले के बाहर स्थित संभावित संपत्तियों का भी सत्यापन कर रहे हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों या सहयोगियों के नाम पर कोई संदिग्ध निवेश किया था.

सूत्रों के अनुसार, ये अभिलेख अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का हिस्सा बन सकते हैं. पुलिस अब तक की जांच में लगभग 80 लाख रुपये बरामद कर चुकी है. इसके अलावा बाद में की गई तलाशी के दौरान और भी नकदी तथा आभूषण जब्त किए गए हैं. इस बीच, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है. इसके तहत अब ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, गोपाल राव और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा की पहचान के आधार पर जारी अति विशिष्ट (वीवीआईपी) पास पर श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

प्रयागराज: पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं

सूत्रों के मुताबिक, चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के अपने पदों से इस्तीफा देने के बाद ऐसे पास जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पहचान-पत्र निष्क्रिय कर दिए गए, जिससे पहले जारी सभी पास स्वतः अमान्य हो गए. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब पुलिस ने जेल में बंद दो आरोपियों की सात दिन की पुलिस रिमांड मांगी है.

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों की पुष्टि और अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड आवश्यक है. अदालत ने इस आवेदन पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है. इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े ट्रस्ट के कर्मचारी भी शामिल हैं. जांचकर्ता आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े वित्तीय लेन-देन, निवेश और संपत्ति की खरीद-फरोख्त की भी जांच कर रहे हैं, ताकि कथित धन के लेनदेन की पूरी कड़ियों का पता लगाया जा सके.

UP Weather: गोरखपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिम में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान

Published at : 13 Jul 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
SIT   UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं
पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: गोरखपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिम में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान
यूपी में गोरखपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पश्चिम में उमस भरी गर्मी ने किया परेशान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में डिप्टी एसएस से मारपीट, RPF कर्मियों ने स्टेशन पर हाथ-पैर पकड़कर घसीटा, 5 निलंबित
आगरा में डिप्टी एसएस से मारपीट, RPF कर्मियों ने स्टेशन पर हाथ-पैर पकड़कर घसीटा, 5 निलंबित
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
महाराष्ट्र
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
विश्व
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
Video: डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
ऑटो
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget