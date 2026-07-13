मुंबई इंडियंस न्यू यॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मेजर लीग क्रिकेट का 29 वां मैच खेला गया. वाशिंगटन फ्रीडम ने 5 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज की. वाशिंगटन फ्रीडम को मैच जीतवाने में बल्लेबाज़ और विकेटकीपर एंड्रीस गॉस की अहम भूमिका रही. इस मैच में एंड्रीस ने MLC करियर की सबसे लंबी पारी खेली.उन्होंने इस मुकाबले में गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिए. उन्होंने एक छक्का ऐसा लगाया जो वाकई गगनचूंबी था.

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ऊंचाई कुल 305 मीटर की

एंड्रीस की इनिंग का यह दूसरा छक्का था, जो उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर तजिंदर सिंह की गेंद के खिलाफ जड़ा. छक्के ने दूरी भले ही 93 वें मीटर की तय की. मगर ऊंचाई कुल 305 मीटर की रही. इस कमाल के छक्के का वीडियो खुद MLC ने शेयर किया,जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Someone call an Uber... we've got to go get that one! 🚙 Gous launches it 305 feet! pic.twitter.com/gpiMpgZ9gK — Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 12, 2026

एंड्रीस ने अपने करियर की सबसे लंबी पारी खेली

इस गगनचूंबी छक्के के अलावा उन्होंने अपनी पारी में कुल 7 छक्के और लगाए थे. इस तरह 8 छक्को के साथ उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट में वाशिंगटन फ्रीडम को जीत तो दिलाई साथ ही अपने करियर की सबसे लंबी पारी भी खेली. एंड्रीस नें 54 गेंदो का सामना करते हुए 4 चौके और 8 छक्को की मदद से 96 रन बनाए.

116 रनों की साझेदारी

इस मुकाबले में एंड्रीस ने रचिन रविंद्र के साथ 116 रनों की पार्टनरशिप भी की. यह टी20 में तीसरे विकेट के लिए वाशिंगटन फ्रीडम की तरफ से की गई सबसे बड़ी साझेदारी भी रही. इस धमाकेदार पार्टनरशीप के चलते वाशिंगटन ने 188 रनों का लक्ष्य 9 गेंद पहले ही 5 विकेट गवा कर हासिल कर लिया. वाशिंगटन फ्रीडम का प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी एंड्रीस गॉस को दिया गया.

निकोलस पूरन की पारी बेकार

मंबई इंडियंस न्यू यॉर्क ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर के खेल में 187 रन बनाए. टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 86 रन कप्तान निकोलस पूरन ने अपनी पारी में बनाए. मगर एंड्रीस के सामने पूरन की तूफानी पारी फीकी पड़ गई.

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