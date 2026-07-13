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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा

Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा

Iran Nuclear Plant: ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमले की खबरों को गलत बताया है. संगठन का कहना है कि संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 12:04 PM (IST)
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ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन (AEOI) ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है. संगठन ने साफ कहा है कि यह खबर सही नहीं है और लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है और वहां सभी काम सामान्य तरीके से चल रहे हैं. संगठन ने बताया कि प्लांट में मौजूद सभी सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं और कहीं भी किसी तरह की रुकावट या नुकसान नहीं हुआ है.

परमाणु ऊर्जा संगठन ने यह भी कहा कि प्लांट की सुरक्षा और स्थिरता पूरी तरह बनी हुई है. वहां काम करने वाले कर्मचारी अपने नियमित काम कर रहे हैं और बिजली उत्पादन समेत सभी जरूरी गतिविधियां पहले की तरह जारी हैं. हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट तेजी से वायरल हुई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि बुशहर प्लांट को निशाना बनाया गया है. इन खबरों के सामने आने के बाद लोगों के बीच चिंता बढ़ गई थी. हालांकि अब ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने आधिकारिक बयान जारी कर इन सभी दावों को गलत बताया है.

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ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मुद्दा

ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मुद्दा पिछले कई सालों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक प्रमुख विषय रहा है. हाल के सालों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों में नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और इस्फ़हान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर शामिल हैं. जून 2025 में इजरायल और ईरान के बीच तनाव के दौरान इजरायल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे. ईरान ने दावा किया कि उसके कुछ परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि इजरायल का कहना था कि उसका मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना था. इसके बाद अमेरिका ने भी कुछ परमाणु प्लांट पर सैन्य कार्रवाई की थी. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने उस समय कहा था कि कुछ परमाणु स्थलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन तत्काल बड़े पैमाने पर रेडिएशन रिसाव के संकेत नहीं मिले थे.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Jul 2026 12:04 PM (IST)
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Nuclear Plant WORLD NEWS IN HINDI IRAN Bushehr
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