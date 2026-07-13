Iran Exports: तेल के अलावा क्या-क्या बेचकर कमाता है ईरान, जानें सबसे ज्यादा किसमें मिलता है प्रॉफिट?
Iran Exports: ईरान सिर्फ तेल का उत्पादन ही नहीं करता बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
- ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद निर्यात के स्रोतों में विविधता लाई है।
- पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत बने हैं।
- केसर, पिस्ता, फारसी कालीन भी देश के प्रमुख निर्यात हैं।
Iran Exports: ईरान को दुनिया के प्रमुख कच्चे तेल उत्पादकों में से एक माना जाता है. लेकिन अमेरिका के साथ चल रही इस जंग में व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव हुआ है. आपको बता दें कि तेल ही उसके निर्यात से होने वाले कमाई का एकमात्र स्रोत नहीं है. सालों से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक पाबंदी के बावजूद देश ने निर्यात का एक काफी डायवर्स पोर्टफोलियो तैयार किया है.
तेल एकमात्र स्रोत नहीं
कच्चा तेल अभी भी ईरान का सबसे बड़ा निर्यात और सरकारी राजस्व में एक बड़ा योगदानकर्ता है. हालांकि प्रतिबंधों ने देश को दूसरे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है. खासकर उन उत्पादों में जिनकी कीमत ज्यादा है और जो कच्चे तेल की बिक्री पर कम निर्भर हैं. इस रणनीति ने ईरान को पिछले कुछ सालों में अपनी विदेशी मुद्रा आय में विविधता लाने में काफी मदद की है.
पेट्रोकेमिकल्स से ज्यादा मूल्य मिलता है
कच्चे तेल के बाद ईरान के राजस्व के सबसे बड़े स्रोतों में से एक पेट्रोकेमिकल उद्योग है. सिर्फ कच्चा तेरा निर्यात करने के बजाय देश प्लास्टिक, पॉलीमर, उर्वरक और रासायनिक यौगिक जैसे मूल वर्धित उत्पादों का निर्माण और निर्यात भी करता है.
क्योंकि निर्यात से पहले इन उत्पादों की औद्योगिक प्रोसेसिंग होती है इस वजह से यह आमतौर पर बिना प्रोसेस किए गए कच्चे तेल की तुलना में काफी ज्यादा फायदा देते हैं.
प्राकृतिक गैस ऊर्जा निर्यात को मजबूत करती है
ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है. यह मुख्य रूप से पाइपलाइन के जरिए तुर्की और इराक के साथ पड़ोसी देशों को प्राकृतिक गैस एक्सपोर्ट करता है. हालांकि गैस का एक्सपोर्ट कच्चे तेल के एक्सपोर्ट की तुलना में कम है लेकिन इसके बावजूद भी यह विदेशी इनकम का एक जरूरी स्रोत बना हुआ है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में ईरान की स्थिति को मजबूत करता है .
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केसर का व्यापार
कृषि उत्पादों में केसर ईरान का सबसे मूल्यवान एक्सपोर्ट है. देश दुनिया का लगभग 90% केसर पैदा करता है. इस वजह से वैश्विक बाजार में इसकी भारी हिस्सेदारी है. आपको बता दें कि केसर अपनी काफी ज्यादा मेहनत वाली खेती और सीमित आपूर्ति की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा कीमत पर बिकता है. उत्पादन लागत की तुलना में कृषि क्षेत्र में इसका लाभ मार्जिन सबसे ज्यादा है.
इसके अलावा ईरान पिस्ता का भी एक बड़ा निर्यातक है. इसके पिस्ता अपने बड़े आकार और खास स्वाद की वजह से भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बाजारों में काफी मशहूर हैं.
फारसी कालीनों की मांग
ईरान के हाथ से बने फारसी कालीन अपनी कारीगरी और कलात्मकता के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं. इन कालीन को बनाने में अक्सर कारीगरों की महीनों की मेहनत लगती है और इन्हें प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है.
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