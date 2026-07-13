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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAntilia Construction Cost In 2026: एंटीलिया जैसा घर बनाने में आज कितना आएगा खर्चा, देखें पूरा हिसाब-किताब?

Antilia Construction Cost In 2026: एंटीलिया जैसा घर बनाने में आज कितना आएगा खर्चा, देखें पूरा हिसाब-किताब?

मुकेश अंबानी के 17,400 करोड़ रुपये की मूल लागत वाले घर में सारी आलीशान सुविधाएं मौजूद हैं. चलिए जानें कि अगर आज की तारीख में इस घर को बनाया जाता है तो इसे बनाने में कितना खर्चा होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 13 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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Antilia Construction Cost In 2026: मुंबई की आसमानी और आलीशान इमारतों में सबसे ऊपर चमकने वाला नाम एंटीलिया आज दुनिया भर में रईसी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है. देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी का यह 27 मंजिला आशियाना वास्तुकला और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है, जिसे देख कर कोई हैरान रह जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को बनाने में सालों पहले अरबों रुपये पानी की तरह बहाए गए थे, अगर ठीक वैसा ही आलीशान महल आज के वक्त में तैयार किया जाए तो जेब पर कितना असर पड़ेगा? वक्त के साथ बदलती अर्थव्यवस्था महंगी होती जमीन और कंस्ट्रक्शन की बढ़ती लागत ने इस हिसाब-किताब के बदल कर रख दिया है.

एंटीलिया को बनने में कितनी लागत लगी थी?

मुंबई के पॉश इलाके अल्टामाउंट रोड पर स्थित इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य साल 2006 में शुरू किया गया था, जिसे पूरी तरह मुकम्मल होने में करीब चार साल लंबा वक्त लगा और यह साल 2010 में बनकर तैयार हुआ था. उस दौर में इस पूरी गगनचुंबी इमारत को बनाने की अनुमानित लागत करीब 2 बिलियन डॉलर आंकी गई थी, जो आज के भारतीय रुपये के मूल्य के हिसाब से तकरीबन 17,400 करोड़ रूपये के आसपास बैठती है. कई आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल इसके बुनियादी ढांचे यानी कोर स्ट्रक्चर को खड़ा करने में ही 6000 करोड़ रुपये खर्च हो गए थे. इसके बाद जब विदेशी मार्बल, बेहतरीन इंटीरियर और अत्याधुनिक सुविधाओं को इसमें जोड़ा गया, तो कुल बजट उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया. 

अगर आज के दौर में बने एंटीलिया तो कितना आएगा खर्चा?

आज के दौर यानी साल 2026 में अगर एंटीलिया की मौजूदा बाजार कीमत का आकलन किया जाए, तो यह आज भी लगभग 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बैठती है. लेकिन यहां पर सबसे बड़ा पेंच यह है कि अगर आज के समय में कोई बिल्कुल ऐसा ही घर बनवाने की ठान ले तो उसे पुरानी लागत से दोगुना से भी ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे. रियल एस्टेट विशेषज्ञों की मानें तो साल 2026 की महंगाई दर और बाजार के हिसाब से ऐसा ही दूसरा ढांचा खड़ा करने का खर्चा 4.6 बिलियन डॉलर के आसपास यानी 38,000 करोड़ रुपये से भी पार निकल सकता है. इसकी मुख्य वजह जमीन के आसमान छूते भाव और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें हैं.

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आज के समय में गगनचुंबी ऊंचाई और भूकंप से सुरक्षा

भले ही यह आलीशान इमारत बाहर से महज 27 मंजिला दिखाई देती है, लेकिन इसकी हर मंजिल की छत इतनी ऊंची रखी गई है कि इसकी कुल ऊंचाई किसी आम 60 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर बैठती है. इसके साथ-साथ इस बिल्डिंग की मजबूती पर भी खास ध्यान दिया गया है. सुरक्षा और इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे इस कदर बेमिसाल बनाया गया है कि यह रिक्टर स्केल पर 8.0 की तीव्रता वाले बेहद विनाशकारी भूकंप के झटके को भी बेहद आसानी से झेल सकता है. यही वजह है कि इसे सिर्फ एक आलीशान बंगला नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मास्टरपीस माना जाता है.

तीन हेलीपैड और स्नो रूम जैसी अल्ट्रा लग्जरी सुविधाएं

यह पूरी संपत्ति लगभग 4 लाख वर्ग फीट के विशाल दायरे में फैली हुई है, जिसमें ऐसी आधुनिक सुख-सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी आम अमीर के घर में भी देखने को नहीं मिलती हैं. इस इमारत की छत पर तीन अत्याधुनिक हेलीपैड बनाए गए हैं, जबकि गाड़ियों के शौकीनों के लिए 6 मंजिलों को सिर्फ पार्किंग के लिए आरक्षित रखा गया है, जहां 168 कारें एक साथ खड़ी हो सकती हैं. इसके अलावा मनोरंजन के लिए एक शानदार प्राइवेट थिएटर, फिटनेस के लिए जिम, स्पा, गर्मी से राहत देने वाला अनोखा स्नो रूम और एक बेहद भव्य मंदिर भी इसी परिसर के अंदर बना है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
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