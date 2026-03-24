क्या मुस्लिम वाकई उल्टे तवे पर बनाते हैं रोटियां, आखिर क्या है इस रिवाज की वजह?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुस्लिम परिवारों में ऐतिहासिक रूप से इस तरह के तवे का इस्तेमाल काफी ज्यादा देखा गया है. इन क्षेत्रों की खान-पान संस्कृति में चावल के मुकाबले रोटियों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है. यहां बनाई जाने वाली रोटियों का आकार आम रोटियों की तुलना में काफी बड़ा होता है.