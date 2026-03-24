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क्या मुस्लिम वाकई उल्टे तवे पर बनाते हैं रोटियां, आखिर क्या है इस रिवाज की वजह?
मुस्लिम घरों में उल्टे तवे पर रोटी बनाने के पीछे वैज्ञानिक और व्यावहारिक वजहें हैं. यह तरीका बड़ी रोटियों को कच्चा रहने से बचाने और कम ईंधन में अधिक गर्मी पैदा करने के लिए अपनाया गया था.
भारतीय रसोई में रोटियां बनाने के तरीके जितने विविध हैं, उतनी ही उनसे जुड़ी मान्यताएं भी हैं. अक्सर यह सवाल चर्चा का विषय बनता है कि क्या मुस्लिम परिवारों में रोटियां वाकई उल्टे तवे पर बनाई जाती हैं? कई लोग इसे किसी खास धार्मिक रीति-रिवाज या परंपरा से जोड़कर देखते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. इस अनोखे तरीके के पीछे न तो कोई मजहबी मजबूरी है और न ही कोई रहस्यमयी परंपरा. दरअसल, यह पूरी तरह से रसोई के विज्ञान, रोटियों के आकार और उपलब्ध ईंधन के सही इस्तेमाल से जुड़ा एक व्यावहारिक समाधान है, जिसे समय के साथ गलत समझा गया.
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Published at : 24 Mar 2026 06:25 PM (IST)
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