कौन हैं राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक काल सोमानी? 15000 करोड़ देकर खरीदी RR

राजस्थान रॉयल्स टीम को अब नया मालिक मिल गया है. काल सोमानी के नेतृत्व वाले संघ ने RR फ्रेंचाइजी को 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा है. बताया जा रहा है कि काल सोमानी को वालमार्ट फैमिली और हैम्प फैमिली का समर्थन प्राप्त है. सोमानी साल 2021 से ही राजस्थान रॉयल्स टीम में हिस्सेदार रहे हैं और उनका कहना है कि वो आईपीएल के भविष्य को लेकर रोमांचित हैं. मगर काल सोमानी हैं कौन, जिन्होंने एक ही डील से आईपीएल जगत को हिलाकर रख दिया है.

कौन हैं काल सोमानी?

काल सोमानी अमेरिका स्थित बिजनेसमैन हैं, जिन्हें एड-टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और डेटा प्राइवेसी में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है. वो अमेरिकी राज्य एरिजोना के स्कॉट्सडेल इलाके में रहते हैं और कई कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें से Truyo.AI भी एक है.

उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी अच्छा खास इन्वेस्टमेंट किया है. वे मोटर सिटी गोल्फ क्लब के सह-मालिक हैं. इसके अलावा टीजीएफ गोल्फ लीग TMRW स्पोर्ट्स में भी उन्होंने निवेश किया है.

अब सवाल उठता है कि काल सोमानी ने किसके साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स टीम को खरीदा है. उन्हें रॉब वॉल्टन का समर्थन प्राप्त है, जो वॉलमार्ट फैमिली से आते हैं और NFL की डेनवर ब्रॉन्को टीम के मालिक भी हैं. रॉब वॉल्टन की नेट वर्थ करीब 110 बिलियन डॉलर आंकी जाती है, जो उन्हें अमेरिका में खेलों से जुड़ी सबसे अमीर हस्ती बनाती है.

काल सोमानी ने बहुत लंबा खेल खेला है. उन्होंने साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी खरीदी थी. आज 5 साल के बाद वो टीम का मालिकाना हक प्राप्त कर चुके हैं. उन्हें हैम्प फैमिली का भी समर्थन हासिल है, जिसे शीला फोर्ड हैम्प चलाती हैं, जो NFL की डेट्रॉइट लॉयंस टीम की मालिक हैं. शीला, फोर्ड मोटर कंपनी का संचालन करने वाले परिवार की भी सदस्य हैं.

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