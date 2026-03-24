कमाई के मामले में किस राज्य के लोग सबसे आगे, इनके सामने कहां टिकते हैं दिल्ली वाले?

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जब बात देश के सबसे अमीर शहर या राज्य की होती है, तो अक्सर हमारे जेहन में दिल्ली की चकाचौंध या मुंबई की माया नगरी का नाम आता है. हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों ने एक बार फिर इस बहस को छेड़ दिया है कि आखिर कमाई के मामले में देश का कौन सा कोना सबसे आगे है. क्या दिल्ली वाले वाकई सबसे ज्यादा कमाते हैं, या फिर मुंबई के रईस बाजी मार ले जाते हैं? इन आंकड़ों में छिपी हकीकत हमें यह भी बताती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के आम आदमी की जेब में महानगरों के मुकाबले कितना पैसा आता है.

दिल्ली का आर्थिक ग्राफ और बढ़ता बजट

देश की राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी अब 13 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. इस बड़ी छलांग का सीधा असर दिल्ली के बजट पर दिखने वाला है, जिसके 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा होने का अनुमान है. हालांकि, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्यों के मुकाबले यह बजट संख्या में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे दिल्ली की सीमित जनसंख्या के नजरिए से देखें, तो यह अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी बजट साबित होने वाला है. दिल्ली की यह आर्थिक मजबूती ही इसे देश के अन्य राज्यों से अलग खड़ा करती है.

प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली बनाम मुंबई

कमाई की इस दौड़ में दिल्ली और मुंबई के बीच हमेशा से कड़ा मुकाबला रहा है. दिल्ली के ताजा आर्थिक सर्वे के मुताबिक, यहां एक औसत व्यक्ति की सालाना कमाई (प्रति व्यक्ति आय) 5,31,610 रुपये होने का अनुमान है. यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 8 फीसदी की बढ़ोतरी है और राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है, लेकिन जब हम मुंबई की बात करते हैं, तो वहां यह आंकड़ा करीब 6.5 लाख रुपये के आसपास बैठता है. यानी सालाना कमाई के मामले में मुंबई के लोग अब भी दिल्ली वालों से काफी आगे हैं, भले ही दिल्ली की आबादी मुंबई से कहीं ज्यादा हो.

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चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु का हाल

देश के अन्य महानगरों की स्थिति दिल्ली और मुंबई जितनी मजबूत नहीं है. दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र चेन्नई में प्रति व्यक्ति आय लगभग 3.50 लाख रुपये सालाना है. वहीं, कोलकाता की स्थिति इस दौड़ में सबसे पीछे नजर आती है, जहां एक औसत व्यक्ति साल भर में केवल 1.55 लाख रुपये ही कमा पाता है. दिलचस्प बात यह है कि अब बेंगलुरु इन सभी महानगरों को कड़ी टक्कर दे रहा है. तकनीकी हब होने के कारण बेंगलुरु की प्रति व्यक्ति आय कई मायनों में इन पारंपरिक महानगरों के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ती दिख रही है.

उत्तर प्रदेश में दोगुनी हुई आम आदमी की कमाई

जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया है. साल 2025-26 के आर्थिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में अब प्रति व्यक्ति आय 1.26 लाख रुपये तक पहुंच गई है. राहत की बात यह है कि पिछले 8 सालों में यहां के लोगों की कमाई दोगुनी हो गई है. हालांकि, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले यह रकम अभी भी बहुत कम है और लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर ही टिकती है, लेकिन विकास की रफ्तार यहां साफ दिखाई दे रही है.

इस लिस्ट में कहां टिकता है बिहार?

कमाई के इस पूरे नक्शे में बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई केवल 76,490 रुपये है. यह आंकड़ा न केवल महानगरों से बहुत पीछे है, बल्कि देश के राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे गिर जाता है. बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होने का एक बड़ा कारण वहां की विशाल जनसंख्या और औद्योगिक विकास की धीमी गति है. दिल्ली के एक आदमी की कमाई के सामने बिहार के करीब सात लोगों की कमाई मिलकर खड़ी होती है.

राष्ट्रीय औसत और रईसी का पैमाना

अगर हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा होना यह दर्शाता है कि राजधानी में संसाधनों और अवसरों का बेहतर वितरण है. लेकिन मुंबई का 6.5 लाख का आंकड़ा यह साबित करता है कि देश की आर्थिक राजधानी होने का तमगा अब भी मुंबई के पास ही सुरक्षित है. कोलकाता जैसे शहरों का पिछड़ना वहां की आर्थिक नीतियों और बदलती औद्योगिक प्राथमिकताओं की ओर इशारा करता है. कुल मिलाकर, कमाई की यह रेस केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह राज्यों के बीच मौजूद आर्थिक खाई को भी उजागर करती है.

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