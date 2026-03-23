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सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?
World Largest Oil Exporters: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन वैश्विक तेल बिक्री पर आखिर कौन सा देश सबसे आगे है? आइए जानते हैं.
World Largest Oil Exporters: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है. क्रूड ऑयल $112 प्रति बैरल पर चला गया है और सिर्फ एक महीने में लगभग 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन सवाल यह उठता है कि असल में वैश्विक तेल बिक्री पर किस देश का दबदबा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 23 Mar 2026 02:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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