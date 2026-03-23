सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?

वेनेजुएला के बड़े भंडार के बावजूद सऊदी अरब दुनिया का नंबर 1 तेल निर्यातक बना हुआ है. यह हर रोज लगभग 6 से 7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. इससे तेल इसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव की रीढ़ बन चुका है. इसका मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थिर उत्पादन क्षमता इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबदबा बनाने में मदद करती है.