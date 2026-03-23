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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?

सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में किसकी बादशाहत, कौन बेचता है इसमें नंबर वन?

World Largest Oil Exporters: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन वैश्विक तेल बिक्री पर आखिर कौन सा देश सबसे आगे है? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Mar 2026 02:59 PM (IST)
World Largest Oil Exporters: वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन वैश्विक तेल बिक्री पर आखिर कौन सा देश सबसे आगे है? आइए जानते हैं.

World Largest Oil Exporters: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के दौरान कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है. क्रूड ऑयल $112 प्रति बैरल पर चला गया है और सिर्फ एक महीने में लगभग 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. लेकिन सवाल यह उठता है कि असल में वैश्विक तेल बिक्री पर किस देश का दबदबा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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वेनेजुएला के बड़े भंडार के बावजूद सऊदी अरब दुनिया का नंबर 1 तेल निर्यातक बना हुआ है. यह हर रोज लगभग 6 से 7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. इससे तेल इसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव की रीढ़ बन चुका है. इसका मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थिर उत्पादन क्षमता इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबदबा बनाने में मदद करती है.
वेनेजुएला के बड़े भंडार के बावजूद सऊदी अरब दुनिया का नंबर 1 तेल निर्यातक बना हुआ है. यह हर रोज लगभग 6 से 7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. इससे तेल इसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव की रीढ़ बन चुका है. इसका मजबूत बुनियादी ढांचा और स्थिर उत्पादन क्षमता इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबदबा बनाने में मदद करती है.
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दूसरे स्थान पर रूस है. यह हर दिन लगभग 4.5 से 5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद भी रूस अपने एक्सपोर्ट स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा है.
दूसरे स्थान पर रूस है. यह हर दिन लगभग 4.5 से 5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद भी रूस अपने एक्सपोर्ट स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा है.
Published at : 23 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
US Israel Iran War World Largest Oil Exporters Venezuela Oil Reserves

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