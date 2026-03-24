हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? पिता की वॉर्निंग के बाद भी की थी शादी, 3 साल बाद ही हुआ तलाक

कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? पिता की वॉर्निंग के बाद भी की थी शादी, 3 साल बाद ही हुआ तलाक

Badshah First Wife: रैपर बादशाह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. दूसरी शादी की खबरों के बीच उनकी पहली पत्नी जैस्मिन मसीह और बेटी को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Badshah First Wife: रैपर बादशाह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. दूसरी शादी की खबरों के बीच उनकी पहली पत्नी जैस्मिन मसीह और बेटी को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है.

म्यूजिक इंडस्ट्री के हिप-हॉप सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ गुपचुप शादी कर ली है. हालांकि जहां एक तरफ उन्होंने अपने गानों से खूब नाम और शोहरत कमाई, वहीं उनकी पहली शादी और तलाक की खबरें भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इसी बीच फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी एक्स पत्नी और बेटी किस तरह की जिंदगी जी रही हैं.

1/7
बादशाह ने साल 2012 में लंदन की एक लड़की जैस्मिन मसीह से शादी की थी. दोनों की मुलाकात के बाद रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया. शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में धीरे-धीरे बदलाव आने लगे.
बादशाह ने साल 2012 में लंदन की एक लड़की जैस्मिन मसीह से शादी की थी. दोनों की मुलाकात के बाद रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया. शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में धीरे-धीरे बदलाव आने लगे.
2/7
लल्लनटॉप के साथ बातचीत में बादशाह ने बताया था कि शादी से पहले उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि अलग-अलग कल्चर होने की वजह से आगे चलकर परेशानी हो सकती है. उन्होंने पूछा भी था कि क्या वह इस फैसले को लेकर श्योर हैं, लेकिन उस समय बादशाह ने अपने दिल की सुनी.
लल्लनटॉप के साथ बातचीत में बादशाह ने बताया था कि शादी से पहले उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि अलग-अलग कल्चर होने की वजह से आगे चलकर परेशानी हो सकती है. उन्होंने पूछा भी था कि क्या वह इस फैसले को लेकर श्योर हैं, लेकिन उस समय बादशाह ने अपने दिल की सुनी.
Published at : 24 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Badshah Jasmine Masih

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'धुरंधर' की तारीफ के बाद आदित्य धर संग बिग बजट फिल्म बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, साउथ-बॉलीवुड के होंगे बड़े एक्टर्स
'धुरंधर' की तारीफ के बाद आदित्य धर संग बिग बजट फिल्म बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, साउथ-बॉलीवुड के होंगे बड़े एक्टर्स
मनोरंजन
Dhurandhar 2 BO Day 6 Live: छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, दोपहर 4 बजे तक का कलेक्शन 22 करोड़ के पार
छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, दोपहर 4 बजे तक का कलेक्शन 22 करोड़ के पार
मनोरंजन
आदित्य धर को इन 4 फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', दो के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड
आदित्य धर को इन 4 फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस का 'धुरंधर', दो के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड
मनोरंजन
'भूत बंगला' के लिए Arijit Singh ने खुद किया अप्रोच, 'तू ही दिसदा' की इनसाइड स्टोरी आई सामने
'भूत बंगला' के लिए अरिजीत सिंह ने खुद किया अप्रोच, 'तू ही दिसदा' की इनसाइड स्टोरी आई सामने
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव की नई मांग, कहा- बैठक में उठाएंगे मुद्दा
यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव की नई मांग, कहा- बैठक में उठाएंगे मुद्दा
आईपीएल 2026
BCCI हुआ खिलाड़ियों पर सख्त, IPL 2026 पर लागू सभी नए नियमों की पूरी लिस्ट
BCCI हुआ खिलाड़ियों पर सख्त, IPL 2026 पर लागू सभी नए नियमों की पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
अगर ऐसा हुआ तो भुखमरी का शिकार होंगे 4.5 करोड़ लोग! मिडिल ईस्ट संकट के बीच आई डराने वाली रिपोर्ट
अगर ऐसा हुआ तो भुखमरी का शिकार होंगे 4.5 करोड़ लोग! मिडिल ईस्ट संकट के बीच आई डराने वाली रिपोर्ट
यूटिलिटी
टिकट कैंसिल करने में हो गए लेट, तो नहीं मिलेगा रिफंड, जान लें रेलवे के नए नियम
टिकट कैंसिल करने में हो गए लेट, तो नहीं मिलेगा रिफंड, जान लें रेलवे के नए नियम
ट्रेंडिंग
Video: 50 घंटे ड्यूटी के बाद घर लौटी डॉक्टर बहू, सास ने ताने मारते हुए उतारी आरती, वीडियो वायरल
50 घंटे ड्यूटी के बाद घर लौटी डॉक्टर बहू, सास ने ताने मारते हुए उतारी आरती, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget