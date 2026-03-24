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कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? पिता की वॉर्निंग के बाद भी की थी शादी, 3 साल बाद ही हुआ तलाक
Badshah First Wife: रैपर बादशाह की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. दूसरी शादी की खबरों के बीच उनकी पहली पत्नी जैस्मिन मसीह और बेटी को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है.
म्यूजिक इंडस्ट्री के हिप-हॉप सिंगर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ गुपचुप शादी कर ली है. हालांकि जहां एक तरफ उन्होंने अपने गानों से खूब नाम और शोहरत कमाई, वहीं उनकी पहली शादी और तलाक की खबरें भी चर्चा का विषय बनी हुई है. इसी बीच फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी एक्स पत्नी और बेटी किस तरह की जिंदगी जी रही हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 05:19 PM (IST)
Tags :Badshah Jasmine Masih
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प्रेम कुमारJournalist
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