कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? पिता की वॉर्निंग के बाद भी की थी शादी, 3 साल बाद ही हुआ तलाक

लल्लनटॉप के साथ बातचीत में बादशाह ने बताया था कि शादी से पहले उनके पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि अलग-अलग कल्चर होने की वजह से आगे चलकर परेशानी हो सकती है. उन्होंने पूछा भी था कि क्या वह इस फैसले को लेकर श्योर हैं, लेकिन उस समय बादशाह ने अपने दिल की सुनी.