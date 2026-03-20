Israel-US Iran War Live: इजरायल का दावा- ईरान की लीडरशिप खत्म, तेल की किल्लत पर भारत ने उठाया बड़ा कदम, अब तक 3,114 मौतें
Israel-US Iran War Live: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग का आज 21वां दिन है. इजरायल ने ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमले की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं ट्रंप ने सेना भेजने से इनकार कर दिया है.
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मिडिल ईस्ट में इजरायल-इरान युद्ध दिन-ब-दिन भड़कता जा रहा है. आज इस जंग का 21वां दिन है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से साफ मैसेज दिया है, 'मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे.' वहीं इरान ने भी जोरदार चेतावनी दे दी है. इरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, 'अगर हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर फिर हमला हुआ तो जीरो रेस्ट्रेंट रहेगा.' मतलब कोई रोक-टोक नहीं, पूरा जोर लगाएंगे.
दरअसल ये चेतावनी इजरायल के उस हमले के बाद आई है जिसमें उन्होंने इरान के सबसे बड़े साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी लेते हुए कहा, 'ये हमला हमने अकेले किया, अमेरिका इसमें शामिल नहीं था.' उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप ने उनसे कहा है कि अब आगे ऐसे हमले नहीं होना चाहिए. फिलहाल इजरायल रुक गया है.
ईरान ने बड़ा बदला लेने की दी चेतावनी
ईरान का कहना है कि साउथ पार्स पर हमले के जवाब में उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी ताकत दिखाई, लेकिन अब अगर फिर एनर्जी साइट्स पर हाथ डाला गया तो पूरी ताकत झोंक देंगे. इरान ने पहले ही कतर के रास लाफान गैस प्लांट पर हमला कर दिया, जिससे कतर का LNG एक्सपोर्ट 17 प्रतिशत तक घट गया है. ये यूरोप और एशिया दोनों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही इरान ने हाइफा में इजरायल के ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया।
ट्रंप ने मिलिट्री ट्रूप्स भेजने से किया इनकार
ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में कोई ट्रूप्स नहीं भेज रहा. ऑप्शन्स ओपन हैं, लेकिन सैनिक नहीं. इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा दिया. उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.
तेहरान पर फिर हमले, खाड़ी देशों में हड़कंप
मिडिल ईस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने तेहरान पर 'मैसिव वेव' ऑफ हमले शुरू कर दिए हैं. इजरायली एयर फोर्स का कहना है कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है. तेहरान में कई जगहों पर धमाके हो रहे हैं, धुआं उठ रहा है. ईरान का एयर डिफेंस भी एक्टिव है. इधर खाड़ी देशों में भी तनाव चरम पर है.
कुवैत में मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहा है, उनकी आर्मी एयर डिफेंस से जवाब दे रही है. सऊदी अरब ने पूर्वी इलाके में 5 ड्रोन और उत्तरी अल-जॉफ में एक ड्रोन गिरा दिया. दुबई ने एयर इंटरसेप्शन सफल बताया, कोई घायल नहीं. UAE और बहरीन में भी अलर्ट जारी है, बहरीन में एक वेयरहाउस में आग लग गई.
होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक और दुनिया पर असर
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक कर दिया है, जिससे तेल-गैस की सप्लाई रुक गई. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान मिलकर इसे खोलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए सीजफायर जरूरी है. चीन ने भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट रोक दिया है, जिससे दुनिया भर में खाद की किल्लत बढ़ गई.
तो क्या इस जंग से अमेरिका-इजरायल में पड़ेगी दरार?
अमेरिका में भी बहस तेज है. कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कह रहे हैं कि इजरायल ने अमेरिका को गुमराह किया. नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड ने भी ये चिंता जताई. पब्लिक सपोर्ट इस युद्ध के लिए सिर्फ 30 प्रतिशत है. फिर भी ट्रंप और नेतन्याहू अभी साथ हैं.
युद्ध 20 दिन से ज्यादा हो चुका है. कतर और तुर्कयिे जैसे देश ईरान के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. UN की ओर से भी सैलर्स को निकालने की कोशिशें चल रही हैं, करीब 20,000 सैलर फंसे हुए हैं. ये पूरी स्थिति अभी भी बदल रही है.
Israel-US Iran War Live Updates: 180 डॉलर प्रति बैरल पहुंचेंगी तेल की कीमतें!
ईरान के साथ चल रहे युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में बनी रुकावटों की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. सऊदी अरब के तेल अधिकारी अब सबसे खराब हालात की तैयारी कर रहे हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अप्रैल के अंत तक ये बाधाएं बनी रहीं तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 180 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है.
सऊदी अधिकारी मानते हैं कि इतनी ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहेंगी तो दुनिया में मंदी आ सकती है, तेल की मांग घट सकती है और सऊदी अरब पर युद्ध का फायदा उठाने का इल्जाम भी लग सकता है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब को सिर्फ मामूली बढ़ोतरी चाहिए, ताकि बाजार स्थिर रहे और उनकी हिस्सेदारी भी बनी रहे.
Israel-US Iran War Live Updates: कुवैत की मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक
कुवैत की सरकारी मीडिया और कुवैत न्यूज एजेंसी (KUNA) के मुताबिक, मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर शुक्रवार सुबह कई ड्रोन हमले हुए. हमले के बाद रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में आग लग गई और कई यूनिट्स को तुरंत बंद करना पड़ा. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है.
कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) ने बयान जारी करके पुष्टि की कि एक ऑपरेशनल यूनिट पर ड्रोन से हमला हुआ, जिससे सीमित आग लगी. इमरजेंसी टीमों और फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. सभी सुरक्षा मानकों के मुताबिक कार्रवाई की गई और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की गई.
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Source: IOCL