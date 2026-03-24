बिहार का सबसे अमीर नेता कौन, जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई?

बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने बिहार की राजनीति की एक ऐसी तस्वीर पेश की थी, जहां नेताओ में धनबल का दबदबा साफ नजर आता है. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में से 90 फीसदी करोड़पति हैं. यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी बताता है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार के चुनावी रण में अमीर उम्मीदवारों की पैठ कितनी तेजी से बढ़ी है. आइए जानते हैं बिहार के उन टॉप 10 नेताओं के बारे में, जिनकी संपत्ति के आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में हैं.

बिहार विधानसभा में बढ़ता धनबल का ग्राफ

एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की 183 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट यह साफ करती है कि बिहार में अब चुनाव जीतना काफी हद तक आर्थिक मजबूती पर निर्भर हो गया है. साल 2010 में जहां जीतने वाले केवल 20 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति थे, वहीं 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 67 फीसदी और 2020 में 81 फीसदी तक पहुंच गया था. इस बार यानी 2025-26 के चुनाव में तो रिकॉर्ड ही टूट गया, जहां 243 में से 218 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं. इसका मतलब है कि सदन में बैठने वाले लगभग हर 10 में से 9 विधायक करोड़पति श्रेणी के हैं.

पार्टीवार रईस विधायकों का लेखा-जोखा

करोड़पति विधायकों की लिस्ट में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थिति एक जैसी है. आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के 89 विजेताओं में से 77 करोड़पति हैं, जबकि जेडीयू के 85 में से 78 विधायक इस श्रेणी में आते हैं. आरजेडी के 25 में से 24 और एलजेपी (रामविलास) के 19 में से 16 विधायक धनवान हैं. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, वे सभी के सभी करोड़पति हैं. यहां तक कि वामपंथी विचारधारा वाली सीपीआई (एम) और बसपा के इकलौते जीते हुए विधायक भी करोड़पति ही हैं.

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बिहार के सबसे अमीर विधायक कौन?

इस बार की सबसे अमीर विधायकों की सूची में मुंगेर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कुमार प्रणय सबसे ऊपर हैं. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनके पास लगभग 170 करोड़ रुपये की विशाल संपत्ति है. कुमार प्रणय की यह नेटवर्थ उन्हें इस विधानसभा का सबसे धनवान सदस्य बनाती है। उनकी कमाई के मुख्य स्रोतों में व्यापार, निवेश और कृषि संपत्ति शामिल है. इतनी बड़ी संपत्ति के साथ वे बिहार के सियासी नक्शे पर सबसे अमीर नेता के तौर पर उभरे हैं.

मोकामा के अनंत सिंह और अन्य टॉप रईसों की लिस्ट

अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह का नाम है. छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के पास लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है. वहीं तीसरे स्थान पर बरबीघा से जेडीयू के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय हैं, जिनकी कुल संपत्ति 94 करोड़ रुपये के करीब है. टॉप 10 की इस लिस्ट में जेडीयू का दबदबा साफ दिखता है, जिसके चार उम्मीदवार सबसे अमीर नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं. इसमें बेलागंज की मनोरमा देवी (75 करोड़) और नरकटिया के विशाल कुमार (41 करोड़) भी प्रमुख हैं.

रईसी की रेस में अन्य दलों के कितने चेहरे?

जेडीयू और बीजेपी के अलावा अन्य दलों के नेता भी इस लिस्ट में मजबूती से खड़े हैं. मधुबनी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद लगभग 55 करोड़ की संपत्ति के साथ पांचवें नंबर पर हैं. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) के भी तीन चेहरे टॉप 10 में शामिल हैं, जिनमें उदय कुमार सिंह (48 करोड़), संजय कुमार सिंह (45 करोड़) और राजेश कुमार (38 करोड़) शामिल हैं. बिक्रम से बीजेपी के सिद्धार्थ सौरभ भी 43 करोड़ की नेटवर्थ के साथ इस रईस क्लब का हिस्सा हैं.

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