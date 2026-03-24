ईरान में एक आम व्यक्ति सालाना लगभग 1.50 किलोग्राम चाय पीता है. यह भारत के प्रति व्यक्ति 0.84 किलोग्राम से काफी ज्यादा है. इस अंतर से पता चलता है कि भारत की तुलना में ईरान के रोजमर्रा के जीवन में चाय कितनी ज्यादा पी जाती है.