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Iran Tea Consumption: भारत से ज्यादा ईरान में हैं चाय के शौकीन, जानें हर साल कितने किलो चाय पी जाते हैं ईरानी
Iran Tea Consumption: ईरान में प्रति व्यक्ति चाय की खपत भारत के मामले में ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े.
Iran Tea Consumption: भले ही चाय भारत का राष्ट्रीय पेय लगती हो लेकिन सबसे ज्यादा चाय सिर्फ भारत में नहीं पी जाती. जब बात आती है कि हर व्यक्ति सालाना कितनी चाय पीता है तो ईरान असल में भारत से आगे निकल जाता है. जहां भारत अपनी विशाल आबादी की वजह से कुल खपत में सबसे आगे है वहीं ईरान प्रति व्यक्ति खपत के मामले में सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि यहां कितनी चाय पी जाती है.
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Published at : 24 Mar 2026 05:38 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion