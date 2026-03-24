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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIran Tea Consumption: भारत से ज्यादा ईरान में हैं चाय के शौकीन, जानें हर साल कितने किलो चाय पी जाते हैं ईरानी

Iran Tea Consumption: भारत से ज्यादा ईरान में हैं चाय के शौकीन, जानें हर साल कितने किलो चाय पी जाते हैं ईरानी

Iran Tea Consumption: ईरान में प्रति व्यक्ति चाय की खपत भारत के मामले में ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 24 Mar 2026 05:38 PM (IST)
Iran Tea Consumption: ईरान में प्रति व्यक्ति चाय की खपत भारत के मामले में ज्यादा है. आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े.

Iran Tea Consumption: भले ही चाय भारत का राष्ट्रीय पेय लगती हो लेकिन सबसे ज्यादा चाय सिर्फ भारत में नहीं पी जाती. जब बात आती है कि हर व्यक्ति सालाना कितनी चाय पीता है तो ईरान असल में भारत से आगे निकल जाता है. जहां भारत अपनी विशाल आबादी की वजह से कुल खपत में सबसे आगे है वहीं ईरान प्रति व्यक्ति खपत के मामले में सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि यहां कितनी चाय पी जाती है.

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ईरान में एक आम व्यक्ति सालाना लगभग 1.50 किलोग्राम चाय पीता है. यह भारत के प्रति व्यक्ति 0.84 किलोग्राम से काफी ज्यादा है. इस अंतर से पता चलता है कि भारत की तुलना में ईरान के रोजमर्रा के जीवन में चाय कितनी ज्यादा पी जाती है.
ईरान में एक आम व्यक्ति सालाना लगभग 1.50 किलोग्राम चाय पीता है. यह भारत के प्रति व्यक्ति 0.84 किलोग्राम से काफी ज्यादा है. इस अंतर से पता चलता है कि भारत की तुलना में ईरान के रोजमर्रा के जीवन में चाय कितनी ज्यादा पी जाती है.
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ईरान में चाय सिर्फ ताजगी देने वाली चीज से कहीं ज्यादा है. यह एक परंपरा है. खाने के बाद परोसने से लेकर सामाजिक समारोह तक चाय लगभग हमेशा मौजूद रहती है. यह मेहमाननवाजी और जुड़ाव का प्रतीक है.
ईरान में चाय सिर्फ ताजगी देने वाली चीज से कहीं ज्यादा है. यह एक परंपरा है. खाने के बाद परोसने से लेकर सामाजिक समारोह तक चाय लगभग हमेशा मौजूद रहती है. यह मेहमाननवाजी और जुड़ाव का प्रतीक है.
Published at : 24 Mar 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Iran Tea Consumption Tea Consumption India Tea Culture

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