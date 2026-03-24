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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटिकट कैंसिल करने में हो गए लेट, तो नहीं मिलेगा रिफंड, जान लें रेलवे के नए नियम

टिकट कैंसिल करने में हो गए लेट, तो नहीं मिलेगा रिफंड, जान लें रेलवे के नए नियम

Railway Ticket Cancellation Rules: अगर आप ट्रेन का टिकट समय पर कैंसिल नहीं कर पाए. तो रिफंड नहीं मिलेगा. इसलिए बुकिंग और कैंसलेशन से पहले नए नियमों के बारे में जान लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Mar 2026 04:23 PM (IST)
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Railway Ticket Cancellation Rules: देश में आए दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार लोग सफर के लिए टिकट तो बुक कर लेते हैं. लेकिन सफर पर जा नहीं पाते है. ऐसे में उन्हें टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है. कई लोगों को टिकट कैंसिलेशन का नियम अक्सर उलझन में डाल देता है. रेलवे ने हाल ही में रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. जिसका असर करोड़ों लोगों पर होगा. 

अब अगर आप ट्रेन छूटने से लेट टिकट कैंसिल करेंगे तो पूरा पैसा वापस मिलने की उम्मीद मत रखें. रेलवे के नये नियम के मुताबिक ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले कैंसिल किया तो एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा. यह बदलाव अगले महीने से लागू हो रहा है. पुराने नियमों में कटौती अलग थी लेकिन अब सबकुछ और सख्त हो गया है. जान लें अब रिफंड को लेकर क्या हैं रेलवे के नए नियम.

टिकट कैंसिलेशन के नियम बदलें

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अगर आपने टिकट ट्रेन छूटने से 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल किया तो 25% पैसा कट जाएगा. पहले यह कटौती सिर्फ 24 से 48 घंटे के बीच होती थी. इसका मतलब है यात्रियों को जल्दी फैसला लेना पड़ेगा. 

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वहीं अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो रिफंड का नामोनिशान नहीं मिलेगा. रेलवे का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों को समय पर टिकट कैंसिल करने की आदत डालेगा और सीट मिलने की प्रोसेस भी आसान और साफ-साफ रहेगी

50% कटौती को लेकर भी बदलाव

अगर आपने ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल किया. तो अब आधा पैसा कट जाएगा पहले यह कटौती 4 से 24 घंटे के बीच होती थी यह अपडेट उन लोगों के लिए सख्त है. जो आखिरी पल में अपनी योजना बदलते हैं रेलवे का मकसद है कि टिकट समय पर कैंसिल हो और सीट दूसरे यात्रियों के लिए फ्री रहे अब यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि लेट कैंसिलेशन में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा.

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किस क्लास में कितना कैंसिलेशन चार्ज?

क्लास के हिसाब से चार्ज अलग हैं. फर्स्ट एसी में 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 240 रुपये एसी टू में 200 रुपये थर्ड एसी और एसी चेयर में 180 रुपये स्लीपर क्लास में 120 रुपये और सेकेंड क्लास रिजर्व टिकट पर 60 रुपये कटेंगे. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Mar 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Railways News Utility News INDIAN RAILWAYS
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