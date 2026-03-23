1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?

image बिजली की खपत पूरी तरह से कुकटॉप की 'वाट क्षमता' और आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है. आमतौर पर बाजार में मिलने वाला 2000 वाट (W) का इंफ्रारेड कुकटॉप, यदि एक घंटे तक अपनी पूरी क्षमता यानी 'हाई पावर' पर चलाया जाए, तो यह लगभग 1.5 से 2 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.