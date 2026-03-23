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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?

1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?

एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच इंफ्रारेड कुकटॉप एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है. जिसका खर्च एलपीजी के मुकाबले काफी कम बैठता है. हालांकि इंडक्शन इससे थोड़ा ज्यादा किफायती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Mar 2026 01:02 PM (IST)
एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच इंफ्रारेड कुकटॉप एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है. जिसका खर्च एलपीजी के मुकाबले काफी कम बैठता है. हालांकि इंडक्शन इससे थोड़ा ज्यादा किफायती है.

देशभर में रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर मची अफरातफरी के बीच आम आदमी अब खाना पकाने के वैकल्पिक तरीकों की ओर मुड़ रहा है. इसी कड़ी में 'इंफ्रारेड कुकटॉप' ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई शहरों में इसकी मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिजली से चलने वाला यह उपकरण एलपीजी सिलेंडर की तुलना में सस्ता पड़ेगा? या फिर यह बिजली का बिल बढ़ाकर जेब पर और भी भारी पड़ेगा?

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image बिजली की खपत पूरी तरह से कुकटॉप की 'वाट क्षमता' और आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है. आमतौर पर बाजार में मिलने वाला 2000 वाट (W) का इंफ्रारेड कुकटॉप, यदि एक घंटे तक अपनी पूरी क्षमता यानी 'हाई पावर' पर चलाया जाए, तो यह लगभग 1.5 से 2 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.
image बिजली की खपत पूरी तरह से कुकटॉप की 'वाट क्षमता' और आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करती है. आमतौर पर बाजार में मिलने वाला 2000 वाट (W) का इंफ्रारेड कुकटॉप, यदि एक घंटे तक अपनी पूरी क्षमता यानी 'हाई पावर' पर चलाया जाए, तो यह लगभग 1.5 से 2 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करता है.
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हालांकि, सामान्य तौर पर खाना पकाते समय हम तापमान को कम-ज्यादा करते रहते हैं, इसलिए औसत खपत 1 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा के बीच रहती है. अगर आपके क्षेत्र में बिजली की दर 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो एक घंटे कुकिंग करने का खर्च करीब 10 से 16 रुपये के बीच आएगा.
हालांकि, सामान्य तौर पर खाना पकाते समय हम तापमान को कम-ज्यादा करते रहते हैं, इसलिए औसत खपत 1 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा के बीच रहती है. अगर आपके क्षेत्र में बिजली की दर 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो एक घंटे कुकिंग करने का खर्च करीब 10 से 16 रुपये के बीच आएगा.
Published at : 23 Mar 2026 01:02 PM (IST)
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LPG Cylinder Shortage Infrared Cooktop Cheapest Electric Stove

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