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1 घंटे में कितनी बिजली खाता है इंफ्रारेड कुकटॉप, इंडेक्शन और LPG से सस्ता या महंगा?
एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच इंफ्रारेड कुकटॉप एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है. जिसका खर्च एलपीजी के मुकाबले काफी कम बैठता है. हालांकि इंडक्शन इससे थोड़ा ज्यादा किफायती है.
देशभर में रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर मची अफरातफरी के बीच आम आदमी अब खाना पकाने के वैकल्पिक तरीकों की ओर मुड़ रहा है. इसी कड़ी में 'इंफ्रारेड कुकटॉप' ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई शहरों में इसकी मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिजली से चलने वाला यह उपकरण एलपीजी सिलेंडर की तुलना में सस्ता पड़ेगा? या फिर यह बिजली का बिल बढ़ाकर जेब पर और भी भारी पड़ेगा?
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Published at : 23 Mar 2026 01:02 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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प्रेम कुमारJournalist
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