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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Economic Survey: आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?

Delhi Economic Survey: आम भारतीय से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं दिल्ली वाले, जानें कितनी है एवरेज सालाना कमाई?

Delhi Economic Survey: दिल्ली विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है. राजधानी में रहने वाले लोगों की आय आम भारतीय नागरिक की तुलना में ढाई गुना ज्यादा है. आइए जानते हैं कितनी है प्रति व्यक्ति आय.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Mar 2026 03:51 PM (IST)
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Delhi Economic Survey: दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है. दिल्ली विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग औसत भारतीय नागरिक की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं. यह बड़ा अंतर ना सिर्फ दिल्ली की आर्थिक ताकत को दिखा रहा है बल्कि इस बात को भी बता रहा है कि शहरी विकास और सेवा आधारित उद्योग भारत में आय के पैटर्न को किस तरह से बदल रहे हैं.

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 

सर्वेक्षण के मुताबिक 2025-26 के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय ₹5.31 लाख होने का अनुमान है. इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत ₹2.19 लाख है. इसका मतलब है कि दिल्ली का एक औसत निवासी आम भारतीय नागरिक की तुलना में काफी ज्यादा कमाता है. इससे राजधानी आय के स्तर के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गई है.

सालों से लगातार विकास

दिल्ली की आय में यह बढ़ोतरी रातों-रात नहीं हुई है. यह लगातार बनी हुई है. 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय ₹4.57 लाख थी. यह 2024-25 में बढ़कर ₹4.92 लाख हो गई. अब 2025-26 में इसके ₹5.31 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. यह लगभग 7.9% की बढ़ोतरी को दर्शाता है. यह लगातार बढ़ोतरी ना सिर्फ नाम मात्र की बढ़ोतरी को दिखाती है बल्कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पर भी वास्तविक आर्थिक सुधार को भी दर्शाती है. 

अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार 

दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मौजूदा कीमतों पर ₹13.27 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. यह पिछले साल की तुलना में 9.42% की बढ़ोतरी को दर्शाता है. 

सेवा क्षेत्र विकास के इंजन को चल रहा है 

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है. यह कुल आर्थिक उत्पादन में 86.32% का भारी हिस्सा है. वित्त, IT, व्यापार और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योग आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 12.88% है. इसी के साथ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सिर्फ 0.80% है.

बाकी राज्यों में पर कैपिटा इनकम 

2024-25 की बात करें तो सिक्किम की ₹5.88 लाख पर कैपिटा इनकम है. इसी के साथ गोवा की ₹5.86 लाख, दिल्ली ₹4.93 लाख, चंडीगढ़ ₹4.53, तेलंगाना ₹3.88 और कर्नाटक की ₹3.80 पर कैपिटा इनकम है.

यह भी पढ़ें: ईरान जंग के बीच चीन में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, भारत से कम या ज्यादा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 03:51 PM (IST)
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Delhi Economic Survey Delhi Income Per Capita Income India
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