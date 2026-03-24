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Delhi Economic Survey: दिल्ली की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है. हालिया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह तेजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है. दिल्ली विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है. राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग औसत भारतीय नागरिक की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं. यह बड़ा अंतर ना सिर्फ दिल्ली की आर्थिक ताकत को दिखा रहा है बल्कि इस बात को भी बता रहा है कि शहरी विकास और सेवा आधारित उद्योग भारत में आय के पैटर्न को किस तरह से बदल रहे हैं.

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय

सर्वेक्षण के मुताबिक 2025-26 के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय ₹5.31 लाख होने का अनुमान है. इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत ₹2.19 लाख है. इसका मतलब है कि दिल्ली का एक औसत निवासी आम भारतीय नागरिक की तुलना में काफी ज्यादा कमाता है. इससे राजधानी आय के स्तर के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गई है.

सालों से लगातार विकास

दिल्ली की आय में यह बढ़ोतरी रातों-रात नहीं हुई है. यह लगातार बनी हुई है. 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय ₹4.57 लाख थी. यह 2024-25 में बढ़कर ₹4.92 लाख हो गई. अब 2025-26 में इसके ₹5.31 लाख तक पहुंचने का अनुमान है. यह लगभग 7.9% की बढ़ोतरी को दर्शाता है. यह लगातार बढ़ोतरी ना सिर्फ नाम मात्र की बढ़ोतरी को दिखाती है बल्कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने पर भी वास्तविक आर्थिक सुधार को भी दर्शाती है.

अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार

दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मौजूदा कीमतों पर ₹13.27 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. यह पिछले साल की तुलना में 9.42% की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

सेवा क्षेत्र विकास के इंजन को चल रहा है

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है. यह कुल आर्थिक उत्पादन में 86.32% का भारी हिस्सा है. वित्त, IT, व्यापार और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योग आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 12.88% है. इसी के साथ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सिर्फ 0.80% है.

बाकी राज्यों में पर कैपिटा इनकम

2024-25 की बात करें तो सिक्किम की ₹5.88 लाख पर कैपिटा इनकम है. इसी के साथ गोवा की ₹5.86 लाख, दिल्ली ₹4.93 लाख, चंडीगढ़ ₹4.53, तेलंगाना ₹3.88 और कर्नाटक की ₹3.80 पर कैपिटा इनकम है.

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