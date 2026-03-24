सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. शीर्ष कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी. ये जजमेंट कानूनी तौर पर आगे की राह तय करेगा. जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, वैसे लोगों पर विराम लगेगा.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इससे अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों को और मजबूती मिलेगी. हालांकि पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने वाले एडवोकेट के माध्यम से पता चला कि ये मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग का था.''

'SC के फैसले से अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी'

उन्होंने मामले का जिक्र करते हुए कहा, ''किसी ने 1989 एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. बाद में पता चला कि एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति 10 साल पहले की क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं. इसके बावजूद वो चाहते थे कि इस एक्ट का उनको लाभ मिले. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो इस तरह का लाभ नहीं ले सकते हैं. इससे अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी. उनके अधिकारों को और बल मिलेगा.''

'धर्म परिवर्तन करके फायदा लेने वालों पर विराम लगेगा'

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आगे कहा, ''मेरा मानना है कि ये जजमेंट कानूनी तौर पर आगे की राह तय करेगा कि जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, वो पुराने धर्म और नए धर्म दोनों के हिसाब से लाभ लेना चाहते हैं. धर्म परिवर्तन करके लाभ लेने वाले ऐसे लोगों पर विराम लगेगा.''

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

यह फैसला जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने सुनाया. शीर्ष अदालत ने मंगलवार (24 मार्च) को कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है, तो वह एससी कैटेगरी के लाभों का हकदार नहीं रहेगा.