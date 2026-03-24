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भारत के किन शहरों में तैयार होती है आपकी रसोई की लाइफलाइन LPG गैस? जान लें पूरी डिटेल

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध ने भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में गैस की जमाखोरी शुरू हो गई है. आइए जानें कि भारत में गैस कहां बनती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Mar 2026 07:19 AM (IST)
ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध ने भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में गैस की जमाखोरी शुरू हो गई है. आइए जानें कि भारत में गैस कहां बनती है.

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच गहराता तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट और सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ रहा है. पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद पैदा हुई अनिश्चितता ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद तैयार करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालातों ने जमाखोरी और किल्लत जैसी चुनौतियों को जन्म दे दिया है.

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ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है. भारत अपनी एलपीजी और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए एक बड़ी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है.
ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की एंट्री ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है. भारत अपनी एलपीजी और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए एक बड़ी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है.
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युद्ध के कारण समुद्री रास्तों में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत में एलपीजी की सप्लाई बाधित होने की खबरें आ रही हैं. इसी डर से कई इलाकों में लोगों ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी दिखने लगी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि भंडार पर्याप्त है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने का डर आम जनता के मन में बना हुआ है.
युद्ध के कारण समुद्री रास्तों में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत में एलपीजी की सप्लाई बाधित होने की खबरें आ रही हैं. इसी डर से कई इलाकों में लोगों ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी दिखने लगी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि भंडार पर्याप्त है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने का डर आम जनता के मन में बना हुआ है.
Published at : 24 Mar 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Iran Israel War Lpg Production

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प्रेम कुमारJournalist
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