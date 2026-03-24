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भारत के किन शहरों में तैयार होती है आपकी रसोई की लाइफलाइन LPG गैस? जान लें पूरी डिटेल
ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध ने भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में गैस की जमाखोरी शुरू हो गई है. आइए जानें कि भारत में गैस कहां बनती है.
ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच गहराता तनाव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट और सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ रहा है. पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद पैदा हुई अनिश्चितता ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद तैयार करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालातों ने जमाखोरी और किल्लत जैसी चुनौतियों को जन्म दे दिया है.
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Published at : 24 Mar 2026 07:19 AM (IST)
Tags :Iran Israel War Lpg Production
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प्रेम कुमारJournalist
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