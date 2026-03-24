भारत के किन शहरों में तैयार होती है आपकी रसोई की लाइफलाइन LPG गैस? जान लें पूरी डिटेल

युद्ध के कारण समुद्री रास्तों में रुकावट और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से भारत में एलपीजी की सप्लाई बाधित होने की खबरें आ रही हैं. इसी डर से कई इलाकों में लोगों ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी दिखने लगी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि भंडार पर्याप्त है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने का डर आम जनता के मन में बना हुआ है.