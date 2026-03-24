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भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में साल 2029 एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है. केंद्र सरकार न केवल नारी शक्ति को संसद में उचित भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है, बल्कि लोकसभा की सीटों की संख्या में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने जा रही है. सूत्रों की मानें तो मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का खाका तैयार कर लिया गया है. यह बदलाव जनसंख्या के वर्तमान अनुपात को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग के जरिए किया जाएगा. इस नए सियासी नक्शे में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य की ताकत और स्वरूप बदलने वाला है, जो आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय करेगा.

सीटों में 50 फीसदी इजाफा और नारी वंदन अधिनियम

सरकार की योजना मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में सीधे 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने की है. इसके पीछे मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण को सुचारू रूप से लागू करना है. प्रस्तावित नारी वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक के तहत कुल 816 सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. इस सिलसिले में सरकार मौजूदा सत्र में ही बिल पेश कर सकती है. गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के अन्य वरिष्ठ स्तरों पर विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ आम सहमति बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, ताकि परिसीमन और आरक्षण की इस प्रक्रिया को बिना किसी बड़े विवाद के 2029 के चुनावों तक जमीन पर उतारा जा सके.

उत्तर प्रदेश और बड़े राज्यों का बढ़ता दबदबा

जब सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा फायदा उन राज्यों को होगा जिनकी आबादी अधिक है. उत्तर प्रदेश, जो पहले से ही 80 सीटों के साथ सत्ता का रास्ता कहलाता है, वहां सीटों की संख्या बढ़कर 120 होने का प्रस्ताव है. यानी अकेले यूपी में 40 सीटों की भारी वृद्धि होगी. इसी तरह महाराष्ट्र में 24 सीटों के इजाफे के साथ कुल सीटें 72 हो सकती हैं. पश्चिम बंगाल में 21 सीटों की बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा 63 तक पहुंच सकता है, जबकि बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 60 होने की संभावना है. ये बड़े राज्य मिलकर भविष्य में केंद्र सरकार के गठन में और भी ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाएंगे.

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मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का नया गणित

हिंदी पट्टी के अन्य प्रमुख राज्यों में भी सीटों का ग्राफ काफी ऊपर जाने वाला है. मध्य प्रदेश की मौजूदा 29 सीटें बढ़कर 44 हो सकती हैं, जिसमें 15 सीटों की वृद्धि प्रस्तावित है. राजस्थान, जहां अभी 25 सीटें हैं, वहां 13 सीटों की बढ़ोतरी के साथ कुल 38 सीटें हो सकती हैं. प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी 13 सीटों का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे वहां सीटों की संख्या 26 से बढ़कर 39 हो जाएगी. यह बढ़ोतरी न केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगी बल्कि छोटे निर्वाचन क्षेत्रों के कारण सांसदों की जनता तक पहुंच भी बेहतर होगी.

मध्यम आकार के राज्यों और संघ क्षेत्रों को फायदा

परिसीमन का लाभ सिर्फ बड़े राज्यों तक सीमित नहीं है. ओडिशा की सीटें 21 से बढ़कर 32 होने का प्रस्ताव है. हरियाणा में 5 सीटों की वृद्धि के साथ आंकड़ा 15 तक पहुंचेगा, जबकि दिल्ली की मौजूदा 7 सीटें बढ़कर 11 हो सकती हैं. पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड दोनों राज्यों में 3-3 सीटों की बढ़ोतरी के साथ कुल 8-8 सीटें होने की संभावना है. पंजाब, असम और झारखंड जैसे राज्यों में भी 7-7 सीटों का इजाफा प्रस्तावित है, जिससे इन राज्यों की कुल सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएंगी.

आरक्षित वर्ग की सीटों में भी होगा बड़ा बदलाव

लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधित्व को भी जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार संतुलित किया जाएगा. प्रस्तावित बिल के अनुसार, SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या मौजूदा 84 से बढ़ाकर 126 की जा सकती है. इसी तरह, ST वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 47 से बढ़कर 70 होने की उम्मीद है. यह कदम सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संवैधानिक बदलाव साबित होगा.

पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों की सुनिश्चित वृद्धि

देश के पूर्वोत्तर हिस्से में छोटे राज्यों की आवाज को और बुलंद करने के लिए वहां भी सीटों की संख्या में वृद्धि तय की गई है. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में मौजूदा 2-2 सीटों को बढ़ाकर 3-3 करने का प्रस्ताव है. हिमाचल प्रदेश में 4 की जगह 6 और गोवा में 2 की जगह 3 सीटें होंगी. इसके अलावा, अन्य छोटे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में कुल 20 सीटों को बढ़ाकर 30 किया जा सकता है. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि संसद में किसी भी छोटे राज्य की आवाज दबने न पाए.

दक्षिण भारत में कितनी बढ़ेंगी सीटें?

दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में इस बात को लेकर चिंता रही है कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के कारण कहीं उनकी ताकत कम न हो जाए. हालांकि, सरकार के सूत्रों का दावा है कि किसी भी राज्य का वर्तमान अनुपात कमजोर नहीं पड़ेगा. प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59, कर्नाटक की 28 से बढ़कर 42, और आंध्र प्रदेश की 25 से बढ़कर 38 होने की संभावना है. केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 और तेलंगाना की 17 से बढ़कर 26 हो सकती हैं. सरकार का तर्क है कि कुल संख्या बढ़ने से सभी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और संघीय ढांचा और अधिक मजबूत होगा.

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