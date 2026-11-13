Kitchen AQI: दिल्ली-एनसीआर में ठंडक बढ़ने के साथ ही बाहर का आसमान भले ही धुंध की चादर में लिपटा नजर आता हो, लेकिन खतरा हमारे घर के अंदर यानी रसोई में भी कम नहीं है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया आंकड़े बताते हैं कि महानगरों में हवा का स्तर पहले से ही बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, ऐसे में घर की चारदीवारी के भीतर सांस लेना भी सुरक्षित नहीं रह गया है. खासकर हमारा किचन, जो सेहतमंद खाना बनाने की जगह माना जाता है, अनजाने में ही जहरीली हवा का सबसे बड़ा अड्डा बन जाता है. गैस चूल्हे की नीली लपटों से लेकर कड़ाही में चटकने वाले तड़के तक, किचन का यह प्रदूषण सेहत के लिए किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है.

गैस जलाने से फैलती हैं खतरनाक गैसें

रसोई घर में हवा को दूषित करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे एलपीजी स्टोव का होता है. जब गैस बर्नर जलता है, तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी नुकसानदायक गैसें लगातार निकलती रहती हैं. कई बार बर्नर के छिद्र बंद होने या सही से ऑक्सीजन न मिलने के कारण ईंधन का अधूरा दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस भी बनने लगती है. यह गैस इतनी खतरनाक होती है कि इसका कोई रंग या गंध नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से सिरदर्द, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. रसोई में हवा का आवागमन सही न होने पर यह ज़हर घर के कमरों में भी फैल जाता है.

डीप फ्राई और तड़का सबसे बड़ा दुश्मन

भारतीय खानपान में छौंक और तड़के के बिना खाने का स्वाद अधूरा माना जाता है, लेकिन यही प्रक्रिया किचन की हवा को सबसे ज्यादा तबाह करती है. जब गर्म तेल में प्याज, मसाले या सब्जियां डाली जाती हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं और तेल के अति-सूक्ष्म कण सीधे हवा में घुल जाते हैं. आंकड़ों के मुताबिक, तड़का लगाते समय हवा में मौजूद पीएम 2.5 कणों का स्तर 200 से बढ़कर 1,400 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक के खतरनाक आंकड़े को छू लेता है. इसके अलावा, इस प्रक्रिया से बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हवा में तैरने लगते हैं, जो फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं.

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सीधे आंच पर रोटी फुलाना कितना सुरक्षित?

रोजमर्रा के खानपान में हमारी एक आम आदत किचन के प्रदूषण को और हवा देती है, और वह है रोटी को सीधे गैस की आग पर सेंकना. जब तवे से उतारकर रोटी को सीधे बर्नर की नीली लौ पर फुलाया जाता है, तो गैस जलने से पैदा होने वाली जहरीली गैसें और कार्बन के कण सीधे रोटी और आसपास की हवा में मिल जाते हैं. रोटी के थोड़े से भी जलने पर जो काला धुआं और महीन कण हवा में फैलते हैं, वे सांस के जरिए सीधे हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं. यह प्रक्रिया देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसका हमारे श्वसन तंत्र पर बहुत ही बुरा और गहरा असर पड़ता है.

भूनने और ग्रिल करने पर बढ़ता प्रदूषण

रसोई में किसी भी चीज को तेज आंच पर भूनना, रोस्ट करना या ग्रिल करना हवा की सेहत के लिए सबसे नुकसानदायक गतिविधियों में गिनी जाती है. जब आप खुली आंच पर पापड़, बैंगन या मांस जैसी चीजों को भूनते हैं, तो सामान्य दिनों के मुकाबले हवा में पीएम 2.5 कणों की मात्रा दस गुना तक बढ़ जाती है. तेज तापमान पर खाद्य पदार्थों के जलने से निकलने वाले ये कार्बन कण रसोई की छोटी सी जगह में कैद होकर रह जाते हैं. चूंकि किचन में अक्सर वेंटिलेशन या तो होता नहीं है या बहुत कम होता है, इसलिए ये प्रदूषक तत्व लंबे समय तक हवा में ही तैरते रहते हैं और खाना पकाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले बीमार बनाते हैं.

उबलने और भाप में पकाने का असर

किचन के प्रदूषण से अगर कुछ राहत मिलती है, तो वह केवल उबालने या भाप में खाना पकाने की प्रक्रिया से मिलती है. जब आप दाल, चावल, सब्जियां या पास्ता उबालते हैं या इडली जैसी चीजें स्टीम करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह के तेल या मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है. तेल न होने के कारण हवा में हानिकारक धुएं या चिकने कणों का फैलाव शून्य के बराबर होता है. हालांकि, गैस चूल्हा जलने की वजह से हल्की मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फिर भी निकलती है, लेकिन कुल मिलाकर यह विधि डीप फ्राई या तड़के के मुकाबले बेहद सुरक्षित और स्वास्थ्य के अनुकूल मानी जाती है.





सेहत पर पड़ता है गंभीर और बुरा असर

किचन की इस जहरीली हवा का असर हर इंसान पर अलग तरीके से पड़ता है, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और दमा के मरीज इसके सबसे आसान शिकार होते हैं. खराब हवा में खाना पकाने के दौरान लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, लगातार खांसी उठना और भारीपन महसूस होने लगता है. लंबे समय तक इस प्रदूषित माहौल में काम करने वाली महिलाओं या रसोइयों को फेफड़ों से जुड़ी क्रोनिक बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. रसोई में निकलने वाले ये सूक्ष्म कण सांस के रास्ते शरीर में प्रवेश करके रक्त संचार को भी प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी और थकान बनी रहती है.

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