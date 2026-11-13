IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के गोविंद भवन में शक्रवार देर रात उस समय हडकंप मच गया, जब एक छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला. छात्र ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था. सूचना मिलने पर पहंची पुलिस ने सूरक्षा गार्डों की मदद से दरवाजा तोड़ा और कमरे के भीतर प्रवेश किया.

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी 20 वर्षीय आयूष रजौरिया के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया. घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को देदी गई है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब एक बजे आईआईटी रुड़की के सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी की एक छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है.

मौके पर टीम के साथ पहुंचे कोतवाली प्रभारी?

सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट रात्रि अधिकारी ध्वजवीर सिंह, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं सीओ रुड़की ओशिन जोशी ने बताया कि आयुष रजौरिया बीटेक सेकंड ईयर का छात्र था. उन्होंने बताया कि उसके लैपटॉप में एक सुसाइड नोट भी मिला है. उन्होंने बताया कि छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

घटना पर IIT रुड़की का बयाना आया सामने

घटना पर आईआईटी रुड़की ने बयान जारी कर कहा, "आईआईटी रुड़की को यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि गणित विभाग में गणित एवं कंप्यूटिंग के बीएस-एमएस कार्यक्रम के सेकेंड ईयर के छात्र आयुष राजोरिया का असमय निधन हो गया है. पुलिस इस घटना की जांच कर रही है. बयान में कहा गया, "संस्थान अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दे रहा है और परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है."

कॉलेज ने कहा, "इस कठिन समय में, हमारी संवेदनाएं आयुष के परिवार और उनके प्रियजनों के साथ हैं. संस्थान पूरे कैंपस समुदाय के साथ खड़ा है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वे शोक संतप्त परिवार की निजता का सम्मान करें और इस घटना के बारे में किसी भी तरह की अटकलें लगाने से बचें. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे."

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