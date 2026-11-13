राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिखे एक पत्र को सार्वजनिक रूप से साझा किया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उनके पिता ने उन्हें हर जीव के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना सिखाया है.

उन्होंने लिखा, ‘यह मेरे पिता की दी गई सीख की अच्छी झलक है कि हर जीव के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए.’

राजीव गांधी ने पत्र में क्या लिखा था?

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह पत्र 7 फरवरी, 1990 को किशोर आजवानी को लिखा था. अपने पत्र में दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने लिखा था, ‘प्रिय किशोर आजवानी, जिन लोगों ने आपका पत्र पढ़ा और उसे मेरे पास भेजा, उनमें से किसी ने भी आप पर हंसी नहीं उड़ाई और न हीं मैंने, जब मैंने व्यक्तिगत रूप से आपका पत्र पढ़ा.’

A good reflection of what my father taught me: treat every living being with ❤️ and respect. https://t.co/USc9zas0JT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 13, 2026

उन्होंने लिखा, ‘किसी का भी समय इतना कीमती नहीं हो सकता कि वह शुभकामनाओं और सहानुभूति के लिए समय न निकाल सके. जिस भी व्यक्ति के मन में सहानुभूति और सद्भावना की भावनाएं हों और साथ ही उन्हें व्यक्त करने के लिए लिखने का साहस भी हो, वह कभी भी किसी भी सूरत में महत्वहीन व्यक्ति नहीं हो सकता है. शुभकामनाओं सहित, राजीव गांधी.’

पीएम मोदी को फिर से राहुल गांधी की चुनौती

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पिता की लिखी चिट्ठी को शेयर करने से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी.

उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, ‘मैं इस बात को लगातार दोहरा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करने के लिए आते हैं, तो उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. ये बात वो जानते हैं और मैं भी जानता हूं. वो मुझे बार-बार देश-विरोधी कहते हैं, तो मैं भी पूरे देश को दिखाना चाहता हूं कि आखिर वास्तविकता में देश-विरोधी कौन है! कौन किसके और कब से कंट्रोल में हैं और उन्हें यह सच्चाई पता है.’

उन्होंने कहा, ‘इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि उनके मन में डर है, क्योंकि अब वो मेरे ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. मुझ पर हमले नहीं कर रहे हैं. वो बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है.’

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