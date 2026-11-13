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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’

राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’

राहुल गांधी ने अपने पिता की लिखी साझा करने से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट करने की चुनौती दी है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के मन में डर है और वे सावधानी बरत रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Nov 2026 04:58 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिखे एक पत्र को सार्वजनिक रूप से साझा किया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उनके पिता ने उन्हें हर जीव के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना सिखाया है.

उन्होंने लिखा, ‘यह मेरे पिता की दी गई सीख की अच्छी झलक है कि हर जीव के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए.’

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राजीव गांधी ने पत्र में क्या लिखा था?

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह पत्र 7 फरवरी, 1990 को किशोर आजवानी को लिखा था. अपने पत्र में दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने लिखा था, ‘प्रिय किशोर आजवानी, जिन लोगों ने आपका पत्र पढ़ा और उसे मेरे पास भेजा, उनमें से किसी ने भी आप पर हंसी नहीं उड़ाई और न हीं मैंने, जब मैंने व्यक्तिगत रूप से आपका पत्र पढ़ा.’ 

उन्होंने लिखा, ‘किसी का भी समय इतना कीमती नहीं हो सकता कि वह शुभकामनाओं और सहानुभूति के लिए समय न निकाल सके. जिस भी व्यक्ति के मन में सहानुभूति और सद्भावना की भावनाएं हों और साथ ही उन्हें व्यक्त करने के लिए लिखने का साहस भी हो, वह कभी भी किसी भी सूरत में महत्वहीन व्यक्ति नहीं हो सकता है. शुभकामनाओं सहित, राजीव गांधी.’

पीएम मोदी को फिर से राहुल गांधी की चुनौती

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पिता की लिखी चिट्ठी को शेयर करने से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी. 

उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, ‘मैं इस बात को लगातार दोहरा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करने के लिए आते हैं, तो उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. ये बात वो जानते हैं और मैं भी जानता हूं. वो मुझे बार-बार देश-विरोधी कहते हैं, तो मैं भी पूरे देश को दिखाना चाहता हूं कि आखिर वास्तविकता में देश-विरोधी कौन है! कौन किसके और कब से कंट्रोल में हैं और उन्हें यह सच्चाई पता है.’

उन्होंने कहा, ‘इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि उनके मन में डर है, क्योंकि अब वो मेरे ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. मुझ पर हमले नहीं कर रहे हैं. वो बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है.’ 

यह भी पढ़ेंः क्या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे सैम पित्रोदा? गुस्से में कह दिया पागल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 13 Nov 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
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