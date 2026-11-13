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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

Nvidia में नेतृत्व बदलाव और जासूसी के आरोपों के बीच अमेरिका-चीन की कुंडली क्या संकेत देती है? पढ़ें दिसंबर 2026 तक का ज्योतिषीय आकलन और भारत के लिए मायने.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Nov 2026 05:14 PM (IST)
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दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia में मचे सियासी और कॉर्पोरेट भूचाल की आंच अब सिलिकॉन वैली और बीजिंग से निकलकर भारतीय शेयर बाजार और टेक जगत तक पहुंच गई है.

कंपनी के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग का 33 साल बाद अचानक इस्तीफा देना, चीनी व्यवसायी एलिस हुआंग के साथ जासूसी के आरोप और कंपनी की ही एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंधों का खुलासा किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है.

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लेकिन वैदिक ज्योतिष के नजरिए से देखें तो अमेरिका और चीन की स्थापना कुंडलियों में ग्रहों की चाल इस पूरे घटनाक्रम की पहले से ही गवाही दे रही थी, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में भारत की आईटी कंपनियों और निवेशकों पर भी पड़ने वाला है.

अफेयर, जासूसी और अमेरिका की कुंडली का अष्टम भाव

4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुए अमेरिका की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि की है. इस कुंडली की सबसे संवेदनशील स्थिति यह है कि लग्नेश मंगल, दशमेश सूर्य, पंचमेश गुरु और सप्तमेश शुक्र एक साथ अष्टम भाव यानी मिथुन राशि में बैठे हैं.

ज्योतिष में अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, जासूसी, गुप्त संबंध और अचानक होने वाले पतन का कारक है, जबकि सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र की यहां उपस्थिति विदेशी हनीट्रैप और शीर्ष नेतृत्व के विवादों में फंसने का सीधा संकेत देती है.

13 नवंबर 2026 को संवाद और व्यापार के कारक बुध वृश्चिक राशि में मार्गी हो रहे हैं और 14 नवंबर को शुक्र तुला राशि में मार्गी होंगे. यह खगोलीय बदलाव अमेरिका के लग्न और द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है.

यही कारण है कि 17 नवंबर को आने वाले कंपनी के तिमाही नतीजों, 18 नवंबर की कर्मचारी बैठक और थैंक्सगिविंग से पहले अमेरिकी कांग्रेस के सामने जेनसन हुआंग की गवाही में कई और चौंकाने वाले सच बाहर आ सकते हैं.

चीन की कुंडली में बुध-केतु की चाल और राहु का बड़ा झटका

1 अक्टूबर 1949 को स्थापित आधुनिक चीन की कुंडली मकर लग्न और मकर राशि की है. चीन इस समय बुध की महादशा से गुजर रहा है, जो उसकी कुंडली के नवम भाव यानी कन्या राशि में उच्च का होकर सूर्य और केतु के साथ बैठा है. यह योग चीन को तकनीकी जासूसी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुप्त रूप से सेंध लगाने की ताकत देता है.

हालांकि नवंबर के अंत से दिसंबर के पहले सप्ताह के बीच राहु का कुंभ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करना और केतु का कर्क राशि में जाना चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा. लग्न पर राहु का आना और सप्तम भाव में पहले से मौजूद नीच के मंगल के ऊपर से केतु का गोचर यह बताता है कि 31 दिसंबर 2026 तक चीन की कई और गुप्त व्यावसायिक चालें बेनकाब होंगी और उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का शिकंजा और कसेगा.

कोलेट क्रेस या कोई बाहरी दिग्गज: किसके हाथ होगी Nvidia की कमान

लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या Nvidia इस संकट से उबर पाएगी. अमेरिका की कुंडली के दशम भाव यानी सिंह राशि में गुरु और केतु का गोचर यह दर्शाता है कि अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस के नेतृत्व में कंपनी फिलहाल खुद को संभालने और पारदर्शिता लाने की कोशिश करेगी.

लेकिन दशम भाव पर मंगल का प्रभाव और 13 दिसंबर 2026 को गुरु का सिंह राशि में वक्री होना इस बात का संकेत है कि स्थायी सीईओ के चुनाव में लंबा मंथन चलेगा. भले ही बाजार में टिम कुक, लिसा सू या रेने हास जैसे दिग्गजों के नाम चल रहे हों, लेकिन ग्रहों की स्थिति बताती है कि दिसंबर के अंत तक किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय कंपनी के भीतर के ही किसी अनुभवी चेहरे या कड़े प्रशासक पर मुहर लग सकती है.

11 दिसंबर को शनि के मीन राशि में मार्गी होने के बाद कंपनी के शेयरों में मची अफरा-तफरी थमेगी और बाजार में धीरे-धीरे भरोसा लौटेगा.

भारत: बाजार, आईटी सेक्टर और निवेशकों के लिए क्या हैं संकेत

भारत के लिहाज से यह वैश्विक उथल-पुथल दोहरी तस्वीर पेश करती है. स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न की कुंडली में दशम भाव से राहु का हटना और नवम भाव में मकर राशि में उसका प्रवेश देश के लिए दीर्घकालिक तकनीकी और कूटनीतिक अवसर लेकर आ रहा है.

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते अविश्वास तथा चिप सप्लाई चेन के नियमों में सख्ती के कारण वैश्विक टेक कंपनियां अब अपने रिसर्च, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारत को सबसे सुरक्षित विकल्प के रूप में देखेंगी.

हालांकि भारतीय शेयर बाजार और आईटी स्टॉक्स में निवेश करने वालों को 13 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. 13 दिसंबर को गुरु की वक्री चाल और अमेरिकी टेक बाजार की अस्थिरता के कारण भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों और AI से जुड़े फंड्स में थोड़े समय के लिए उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. ग्रहों की चाल साल 2027 की शुरुआत भारत के टेक और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए बेहद मजबूत साबित होने के संकेत मिल रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 13 Nov 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
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