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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद

मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद

जस्टिस सीएस कर्णन ने अपने पद पर रहते हुए CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 6 जजों को SC/ST (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था और उन्हें सजा सुना दी थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Nov 2026 05:07 PM (IST)
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मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज 71 वर्षीय सीएस कर्णन का शुक्रवार को चेन्नई में निधन हो गया. वह अदालत के अवमानना मामले में जेल की सजा पाने वाले हाई कोर्ट के पहले मौजूदा जज थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी. 2020 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था.

पूर्व जज सीएस कर्णन चेन्नई में रह रहे थे, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते हाल ही में चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार शनिवार (14 नवंबर) को किया जाएगा.

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किस मामले को लेकर मिली थी 6 महीने की जेल की सजा

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस कर्णन को 2009 में मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. 2016 में उनका ट्रांसफर कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया. 

रिटायर्ड जस्टिस सीएस कर्णन जेल वाले देश के पहले मौजूदा हाई कोर्ट के जज थे. तत्कालीन CJI जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने उन्हें अदालत, न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.

अदालत ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस कर्णन एक महीने से ज्यादा वक्त तक गिरफ्तारी से बचते रहे थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान वह न्यायिक सेवा से रिटायर हो चुके थे.

CJI और सुप्रीम कोर्ट के जजों को SC/ST केस में सुनाई थी सजा

जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही तब शुरू हुई थी, जब उन्होंने एक असाधारण आदेश जारी करते हुए तत्कालीन CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य 6 जजों को SC/ST (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुना दी थी. इसके अलावा, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के साथ-साथ अदालत के अन्य जजों पर भी आरोप लगाए थे.

जजों और उनके परिवार के सदस्यों को दी थी धमकी

वहीं, साल जस्टिस कर्णन के साल 2020 में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसमें वह उच्च न्यायपालिका के जजों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे. 

यह भी पढ़ेंः राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 13 Nov 2026 05:07 PM (IST)
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