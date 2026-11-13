ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात

छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात

बागेश्वर धाम में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे यादव महासभा के सैकड़ों समर्थकों को हिरासत में लिया गया. महासभा ने कहा कि भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करने वालों के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

छतरपुर में शुक्रवार (13 नवंबर) को तनाव का माहौल बन गया. बागेश्वर धाम में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे यादव महासभा के समर्थकों को पुलिस और प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया. इस कार्रवाई के विरोध में छतरपुर रेलवे स्टेशन पर यादव महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सभा की. सभा संपन्न होने के बाद जैसे ही समर्थक आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर बसों में बैठा दिया.

यादव महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव ने आरोप लगाया कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के सम्मान और मातृशक्ति के समर्थन में बागेश्वर धाम जा रहे भक्तों को प्रशासन ने जगह-जगह रोक दिया. पन्ना नाके सहित छतरपुर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर हजारों समर्थकों को आगे बढ़ने से रोका गया और वापस भेज दिया गया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार
साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की
मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की
मध्य प्रदेश
स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा, देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान
स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा, देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान
मध्य प्रदेश
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल

400 से 500 लोगों को हिरासत में लिया गया

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान करीब 400 से 500 लोगों को हिरासत में लिया गया. जगदीश यादव ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण के सम्मान से जुड़ा यह विरोध आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरोध में उनका आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी इस लड़ाई में सहयोग करने की अपील की.

यादव महासभा ने प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई. बैरिकेड्स तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए बताया गया कि प्रदर्शनकारी जब वहां से निकल रहे थे, उसी दौरान बैरिकेड्स गिर गए थे, उन्हें जानबूझकर नहीं तोड़ा गया. फिलहाल बागेश्वर धाम जाने से रोके जाने और समर्थकों की हिरासत को लेकर यादव महासभा ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर से कहा है कि भगवान राम और कृष्ण के सम्मान और मातृशक्ति के समर्थन में उनका विरोध जारी रहेगा.

लाठी-डंडे लेकर पहुंचे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के लोग

यादव महासभा की ओर से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कथित बयान के विरोध में आयोजित सभा और विरोध प्रदर्शन से पहले छतरपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया. बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और सनातन एकता समिति के हजारों लोग लाठी-डंडे लेकर जय जय श्री राम के नारों के साथ छतरपुर पहुंचे और यादव महासभा के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे. इसको लेकर उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई. 

कानून हाथ में लेने पर होगी कार्रवाई- पुलिस

फिलहाल पुलिस ने उन्हें मौके पर जाने से रोक दिया, ताकि दोनों पक्ष आमने-सामने ना आ सकें और शांति व्यवस्था बनी रहे. पुलिस ने स्पष्ट तौर से कहा है कि विरोध का अधिकार सबका है, लेकिन वो संवैधानिक और वैधानिक तरीके से और अनुमति के बाद ही होना चाहिए. किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार

About the author अंबुज पांडेय

अम्बुज पाण्डेय ने साल 2012 में पत्रकारिता की शुरुआत की. इस समय एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट हैं और मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों सहारा समय, ANI News Agency, PTI में काम किया.

एबीपी न्यूज़ में उन्होंने इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से करीब 36 लोगों की मौत पर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स, और इनसाइड स्टोरी की. छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से करीब 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई इसको लेकर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनसाइड स्टोरी की.

करियर के शुरुआत से ही BJP, NDA के कई महत्वपूर्ण दलों को कवर की इस दौरान केंद्र में UPA सरकार का बदलाव और बीजेपी का उभार कभी करीब से देखा और रिपोर्ट किया.  उत्तराखंड की त्रासदी,  निर्भया केस, अन्ना आंदोलन को कवर किया. 2014, 2019 और 2024  के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों से कवर किए।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा , पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, असम, नागालैंड जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए हैं.

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेश में मास्टर की डिग्री हासिल की. वहीं  माखनलाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
 
संपर्क करें: मेल आईडी- ambujp@abpnetwork.com | फेसबुक- https://www.facebook.com/share/1Etx2vxbKk/  | एक्स- https://x.com/AmbujPandeyABP | इंस्टाग्राम- https://x.com/AmbujPandeyABP
Read More
Published at : 13 Nov 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Shastri Chhatarpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार
साधु बनकर महिलाओं को बनाते थे शिकार, 6 आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की
मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की
मध्य प्रदेश
स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा, देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान
स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा, देशभर में हासिल किया तीसरा स्थान
मध्य प्रदेश
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
झारखंड
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget