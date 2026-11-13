स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!

लंबी हाईट, गुड लुकिंग और शानदार पर्सनैलिटी वाले एक्टर शरद कपूर 1990s के दौर के जाने-माने अभिनेता हैं. वो जब भी स्क्रीन पर आते थे तो छा ही जाते थे. ऐसे में अब लंबे समय के बाद उनका लुक सामने आया है, जिसमें उन्हें पहचान पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है. वो बदहाली की जिंदगी जीते हुए नजर आए हैं. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

शरद कपूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका हाल देखकर फैंस ने शौकिंग रिएक्शन दिया है. इसमें उनकी हालत देखकर हर किसी का दिल भर आया है. वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं. वो अपने चार पालतू कुत्तों से भी बिछड़ गए हैं और इस दौरान एक्टर अपने आंसू भी नहीं रोक पाए हैं.

बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं शरद कपूर

एक्टर शरद कपूर जिंदगी के बुरे फेज से गुजर रहे हैं. मुंबई के बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी ने उनके साथ वीडियो भी शेयर किया है. उन्होंने बताया कि शरद कपूर इस समय कुछ शारीरिक समस्याओं से गुजर रहे हैं. उन्हें देखभाल की जरूरत है. घर में उनकी पुत्नी और नवजात बच्चा भी है और ऐसे में चार पालतू डॉग्स की जिम्मेदारी को संभालना परिवार के लिए आसान नहीं रह गया है.

यह भी पढ़ें: भारत की 100 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में टॉप 10 में 'रामायण' की एंट्री, 'एनिमल'-'पठान' सब पस्त

उन्होंने ये भी बताया कि घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नियमित केयर टेकर भी मौजूद नहीं है. इस वजह से योदा मुंबई के एनिमल वेलफेयर सेंटर में रखने के फैसला किया गया है. उनके लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था. शरद ने बताया कि उनका नया बंगला जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वो अपने चारों पालतू डॉग्स को YODA से वापस मांग लेंगे. उन्होंने बताया कि वो उनसे दूर नहीं रह पाते हैं. उनके लिए वो परिवार की तरह हैं.

View this post on Instagram A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)

हेमा चौधरी ने भी की खास अपील

इसके साथ ही हेमा चौधरी ने लोगों से भी अपील की है. उन्होंने वीडियो में कहा कि इसे जानवरों के साथ क्रूरता के तौर पर नहीं देखना चाहिए. उन्होंने बताया कि ये फैसला शरद के परिवार की हालत को देखते हुए लिया गया है. उनका कहना है कि वो शरद को पिछले 30 सालों से जानती हैं. उनकी हालत के बारे में जानने के बाद वो उनसे मिलने के लिए पहुंची थीं.

शरद कपूर के बारे में

बहरहाल, अगर शरद कपूर के बारे में बात की जाए तो उन्हें 1990s के दशक में 'जोश' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. उन्होंने पर्दे पर कई यादगार फिल्में की है. वो शाहरुख खान, ऐश्वर्यार राय और फरदीन खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. फरदीन और शरद की जोड़ी को फिल्म 'कुछ तुम कहो कुछ हम कहें' में काफी पसंद किया गया था. शरद अपने लुक को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं. लंबे कद काठी के साथ ही हैंडसम लुक और स्टाइल के लिए भी काफी जाने जाते थे. अब उनके वीडियो ने फैंस को भावुक कर दिया है और उन्हें लेकर पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं.