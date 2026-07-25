स्पेस में गोली चला दी जाए तो क्या होगा, क्या सही निशाना लगेगा? जानें जवाब

एक बार बंदूक से छूटने के बाद गोली बिना अपनी रफ्तार खोए अनंत काल यानी लाखों-अरबों सालों तक सीधी रेखा में तैरती रहेगी. यह अनवरत सफर तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह रास्ते में आने वाले किसी एस्टेरॉयड, आकाशीय पिंड या अन्य वस्तु से टकराकर अपनी दिशा न बदल ले.