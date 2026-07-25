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स्पेस में गोली चला दी जाए तो क्या होगा, क्या सही निशाना लगेगा? जानें जवाब
अंतरिक्ष में ऑक्सिडाइजर के कारण बंदूक आसानी से चल सकती है और बिना हवा के प्रतिरोध के गोली अनंत काल तक सफर कर सकती है. आइए इस बारे में और जानते हैं.
फिल्में देखने के बाद लोगों में बंदूक चलाने का बड़ा क्रेज देखने को मिलता है. सिर्फ इतना ही नहीं लोगों के मन में तो अंतरिक्ष में भी गोली चलाने की बात आने लगती है. क्या धरती की तरह वहां भी बंदूक चलने पर धमाका होगा और क्या गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लगेगी? आइए जानें कि विज्ञान के नियम क्या कहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 09:12 AM (IST)
Tags :Gun Fired In Space Shoot In Space
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Hirdesh Kumar Singh
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