#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAurora Lights: क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी होती हैं अरोरा लाइट्स, जानें कैसा होता है वहां का नजारा?

Aurora Lights: क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी होती हैं अरोरा लाइट्स, जानें कैसा होता है वहां का नजारा?

Aurora Lights: सिर्फ पृथ्वी पर ही अरोरा लाइट्स नहीं बनती बल्कि कुछ और ग्रहों पर भी यह नजारा देखने को मिलता है. आइए जानते हैं इस बारे में और जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Jul 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शनि पर रंगीन छटाएँ, मंगल पर स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र से अरोरा बनते हैं.

Aurora Lights: पृथ्वी के द्रव्य आसमान में अक्सर नाचती हुई दिखाई देने वाली शानदार अरोरा की रोशनी सिर्फ हमारे ग्रह तक ही सीमित नहीं है. वैज्ञानिकों इस बात का खुलासा किया है कि सौरमंडल के कई दूसरे ग्रहों पर भी इस तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं. जिस भी ग्रह पर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल होता है वहां यह शानदार रोशनी का नजारा बन सकता है. हालांकि हर ग्रह पर इनके रंग, चमक और पैटर्न में काफी फर्क होता है. 

बृहस्पति पर अरोरा लाइट्स

सौरमंडल में सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान अरोरा बृहस्पति पर ही बनते हैं. ये रोशनी मुख्य रूप से नीले रंग की चमकदार छटाओं में दिखाई देती है और पृथ्वी पर दिखने वाली रोशनी की तुलना में काफी ज्यादा तेज होती है. 

पृथ्वी के अरोरा मुख्य रूप से सूरज से आने वाले आवेशित कणों पर निर्भर करते हैं. लेकिन बृहस्पति के अरोरा को उसके ज्वालामुखी वाले चंद्रमा "आयो" से भी ऊर्जा मिलती है. आयो पर लगातार होने वाले विस्फोटों से अंतरिक्ष में गैस निकलती हैं. ये गैस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्जा देती हैं और लगभग लगातार अरोरा लाइट्स बनाती रहती हैं. इस चमक का ज्यादातर हिस्सा पराबैंगनी वेवलेंथ में होता है. इस वजह से इसे खास उपकरणों के बिना इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता.

शनि पर अरोरा लाइट्स 

शनि के अरोरा ग्रह के ध्रुव के चारों तरफ लाल गहरे और गुलाबी रंग के सुंदर चरणों की तरह दिखाई देते हैं. इसका काफी व्यवस्थित चुंबकीय क्षेत्र इन अरोरा को सिमिट्रिकल और देखने में आकर्षक पैटर्न बनाने में मदद करता है. 

मंगल पर अरोरा

मंगल की स्थिति बिल्कुल अलग है. क्योंकि यहां पृथ्वी जैसा कोई भी वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है इस वजह से यहां बड़े ध्रुवीय अरोरा नहीं बन पाते. इसके बजाय मंगल की सतह के कुछ हिस्सों में मौजूद स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के कुछ खास इलाकों में हल्की अरोरा चमक पैदा करते हैं. 

पूरे सोलर सिस्टम में अरोरा कैसे बनते हैं? 

अरोरा तब बनते हैं जब चार्जड पार्टिकल्स किसी ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण के संपर्क में आते हैं. जब यह पार्टिकल्स वातावरण की गैस से टकराते हैं तो वह रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं. रोशनी का रंग और उनकी तीव्रता ग्रह के वातावरण, मैग्नेटिक फील्ड और चार्जड पार्टिकल के स्रोत पर निर्भर करती है. हालांकि पृथ्वी पर इस तरह की लाइट मुख्य रूप से सोलर विंड्स की वजह से बनती है.

यह भी पढ़ेंः पैलेट गन में कितने तरह के कारतूस लग सकते हैं, कौन सा होता है सबसे ज्यादा खतरनाक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Northern Lights Aurora Lights Jupiter Aurora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Aurora Lights: क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी होती हैं अरोरा लाइट्स, जानें कैसा होता है वहां का नजारा?
क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी होती हैं अरोरा लाइट्स, जानें कैसा होता है वहां का नजारा?
जनरल नॉलेज
जब सांप नहीं पीते दूध तो क्यों बनी यह कहावत, जानें इसके पीछे का साइंस?
जब सांप नहीं पीते दूध तो क्यों बनी यह कहावत, जानें इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
पैलेट गन में कितने तरह के कारतूस लग सकते हैं, कौन सा होता है सबसे ज्यादा खतरनाक?
पैलेट गन में कितने तरह के कारतूस लग सकते हैं, कौन सा होता है सबसे ज्यादा खतरनाक?
जनरल नॉलेज
India Road Accidents: भारत में हर दिन सड़क हादसे में चली जाती है इतने लोगों की जान, आंकड़ा सुनकर नहीं होगा यकीन
भारत में हर दिन सड़क हादसे में चली जाती है इतने लोगों की जान, आंकड़ा सुनकर नहीं होगा यकीन
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
बॉलीवुड
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
क्रिकेट
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
बॉलीवुड
Friday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
इंडिया
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
शिक्षा
MBBS in Russia: रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget