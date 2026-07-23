कनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या था, कहां चले गए दिल्ली की उस जगह पर रहने वाले लोग?

वहां पर न तो कोई पक्की सड़कें थीं और न ही आज की तरह से दुकान या फिर मॉल हुआ करते थे. लोग आवाजाही के लिए गाड़ियों की बजाय तांगे और बैलगाड़ियों का सहारा लेते थे. चारों ओर घने पेड़ और जंगल हुआ करता था. वहां पर अक्सर जंगली सुअर और हिरण घूमा करते थे.