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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या था, कहां चले गए दिल्ली की उस जगह पर रहने वाले लोग?

कनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या था, कहां चले गए दिल्ली की उस जगह पर रहने वाले लोग?

हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया है. चलिए इकी क्रम में जानें कि आखिर यहां पर कनॉट प्लेस से पहले क्या था और वहां रहने वाले कहां गए?

Written By : निधि पाल  | Updated at : 23 Jul 2026 08:46 AM (IST)
हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया है. चलिए इकी क्रम में जानें कि आखिर यहां पर कनॉट प्लेस से पहले क्या था और वहां रहने वाले कहां गए?

नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला. संसद भवन की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेडिंग तोड़ दिया और शाम होते-होते कनॉट प्लेस के क्षेत्र में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की. प्रदर्शनकाररियों के पुलिस बलों पर पथराव के बाद सुरक्षाबलों ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा. इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज की इस आधुनिक और चहल-पहल भरी जगह के इतिहास को लेकर उत्सुकता जगती है कि आखिर भव्य कनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या हुआ करता था और वहां रहने वाले मूल निवासी आखिर कहां चले गए, चलिए इस खबर में जानें.

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आज का चमचमाता हुआ कनॉट प्लेस और आसपास का संसद मार्ग लगभग एक सदी पहले पूरी तरह से ग्रामीण इलाका हुआ करता था. इस जगह पर माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार नाम के छोटे-छोटे गांव बस थे.
आज का चमचमाता हुआ कनॉट प्लेस और आसपास का संसद मार्ग लगभग एक सदी पहले पूरी तरह से ग्रामीण इलाका हुआ करता था. इस जगह पर माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार नाम के छोटे-छोटे गांव बस थे.
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वहां पर न तो कोई पक्की सड़कें थीं और न ही आज की तरह से दुकान या फिर मॉल हुआ करते थे. लोग आवाजाही के लिए गाड़ियों की बजाय तांगे और बैलगाड़ियों का सहारा लेते थे. चारों ओर घने पेड़ और जंगल हुआ करता था. वहां पर अक्सर जंगली सुअर और हिरण घूमा करते थे.
वहां पर न तो कोई पक्की सड़कें थीं और न ही आज की तरह से दुकान या फिर मॉल हुआ करते थे. लोग आवाजाही के लिए गाड़ियों की बजाय तांगे और बैलगाड़ियों का सहारा लेते थे. चारों ओर घने पेड़ और जंगल हुआ करता था. वहां पर अक्सर जंगली सुअर और हिरण घूमा करते थे.
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जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाने का फैसला किया तो इस क्षेत्र को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. ब्रिटिश शासन ने यहां की जमीन का अधिग्रहण करके इन पुरानी बस्तियों को और गांव के लोगों को वहां से हटा दिया.
जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाने का फैसला किया तो इस क्षेत्र को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई. ब्रिटिश शासन ने यहां की जमीन का अधिग्रहण करके इन पुरानी बस्तियों को और गांव के लोगों को वहां से हटा दिया.
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गांव में रहने वाले इन लोगों को नई दिल्ली के पश्चिमी भाग में स्थित करोल बाग में पथरीले और झाड़ियों वाले इलाके में ले जाकर बसाया गया. हालांकि इस पूरे निष्कासन के दौरान ऐतिहासिक जंतर-मंतर, एक प्राचीन जैन मंदिर और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया गया.
गांव में रहने वाले इन लोगों को नई दिल्ली के पश्चिमी भाग में स्थित करोल बाग में पथरीले और झाड़ियों वाले इलाके में ले जाकर बसाया गया. हालांकि इस पूरे निष्कासन के दौरान ऐतिहासिक जंतर-मंतर, एक प्राचीन जैन मंदिर और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया गया.
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कनॉट प्लेस की अनूठी वास्तुकला की रूपरेखा को 1920 के दशक में ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने तैयार की थी. उनको ही इस एतिहासिक बाजार का मुख्य आर्किटेक्स माना जाता है. शुरुआत में रेलवे स्टेशन को वर्तमान में सेंट्रल पार्क वाली जगह पर बनाने का प्लान था.
कनॉट प्लेस की अनूठी वास्तुकला की रूपरेखा को 1920 के दशक में ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल ने तैयार की थी. उनको ही इस एतिहासिक बाजार का मुख्य आर्किटेक्स माना जाता है. शुरुआत में रेलवे स्टेशन को वर्तमान में सेंट्रल पार्क वाली जगह पर बनाने का प्लान था.
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लेकिन बाद में रसेल ने इसको खारिज करते हुए स्टेशन को पहाड़गंज की तरफ भेज दिया. उनका मानना था कि लोग खरीदारी के बाद सुस्ताने और विश्राम करने के लिए बाजारों के बीच पार्क में बैठेंगे. इसी सोच के चलते उन्होंने इनर, मिडिल और आउटर सर्किल की गोलाकार संरचना का नक्शा तैयार किया.
लेकिन बाद में रसेल ने इसको खारिज करते हुए स्टेशन को पहाड़गंज की तरफ भेज दिया. उनका मानना था कि लोग खरीदारी के बाद सुस्ताने और विश्राम करने के लिए बाजारों के बीच पार्क में बैठेंगे. इसी सोच के चलते उन्होंने इनर, मिडिल और आउटर सर्किल की गोलाकार संरचना का नक्शा तैयार किया.
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डिजाइन पास होने के बाद कनॉट प्लेस के निर्माण का ठेका प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के पिता सरदार शोभा सिंह को दिया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्सों, सिंधिया हाउस, रीगल बिल्डिंग और वॉर मेमोरियल का भी निर्माण कराया था.
डिजाइन पास होने के बाद कनॉट प्लेस के निर्माण का ठेका प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के पिता सरदार शोभा सिंह को दिया गया था. उन्होंने राष्ट्रपति भवन के कुछ हिस्सों, सिंधिया हाउस, रीगल बिल्डिंग और वॉर मेमोरियल का भी निर्माण कराया था.
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इस बाजार को बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा से खास मजदूरों को बुलाया गया था. उनको ही बागड़ी कहा जाता था. ये मजदूर अपने परिवारों के साथ यहां आए थे. उस दौर में पुरुष मजदूरों को प्रतिदिन एक रुपया और महिला मजदूरों को पचास पैसे की मजदूरी मिलती थी.
इस बाजार को बनाने के लिए राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा से खास मजदूरों को बुलाया गया था. उनको ही बागड़ी कहा जाता था. ये मजदूर अपने परिवारों के साथ यहां आए थे. उस दौर में पुरुष मजदूरों को प्रतिदिन एक रुपया और महिला मजदूरों को पचास पैसे की मजदूरी मिलती थी.
Published at : 23 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Connaught Place CJP Protest

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