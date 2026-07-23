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कनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या था, कहां चले गए दिल्ली की उस जगह पर रहने वाले लोग?
हाल ही में दिल्ली के कनॉट प्लेस में सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया है. चलिए इकी क्रम में जानें कि आखिर यहां पर कनॉट प्लेस से पहले क्या था और वहां रहने वाले कहां गए?
नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला. संसद भवन की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेडिंग तोड़ दिया और शाम होते-होते कनॉट प्लेस के क्षेत्र में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की. प्रदर्शनकाररियों के पुलिस बलों पर पथराव के बाद सुरक्षाबलों ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा. इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज की इस आधुनिक और चहल-पहल भरी जगह के इतिहास को लेकर उत्सुकता जगती है कि आखिर भव्य कनॉट प्लेस बनने से पहले वहां क्या हुआ करता था और वहां रहने वाले मूल निवासी आखिर कहां चले गए, चलिए इस खबर में जानें.
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Published at : 23 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Tags :Connaught Place CJP Protest
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