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इन देशों में प्रदर्शन किया तो मिलती है सख्त सजा, सड़क पर गिरा-गिराकर पीटती है पुलिस
भारत में सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन करने पर पुलिस का अक्रामक रवैया और सख्त सजा मिलने का प्रावधान है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की मांगों को लेकर भारी-विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. बीते 20 जुलाई को आयोजित चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं. इसी बीच मेदांता अस्पताल में भर्ती पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार जारी है और वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं. दिल्ली से शुरू हुआ यह आंदोलन पटना, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता तक पहुंच गया है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया के किन देशों में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर कानूनी प्रतिबंध सख्त सजा के कड़े प्रावधान हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 06:05 PM (IST)
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