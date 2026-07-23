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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइन देशों में प्रदर्शन किया तो मिलती है सख्त सजा, सड़क पर गिरा-गिराकर पीटती है पुलिस

इन देशों में प्रदर्शन किया तो मिलती है सख्त सजा, सड़क पर गिरा-गिराकर पीटती है पुलिस

भारत में सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन करने पर पुलिस का अक्रामक रवैया और सख्त सजा मिलने का प्रावधान है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 23 Jul 2026 06:06 PM (IST)
भारत में सीजेपी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शन करने पर पुलिस का अक्रामक रवैया और सख्त सजा मिलने का प्रावधान है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की मांगों को लेकर भारी-विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. बीते 20 जुलाई को आयोजित चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी हिंसक झड़प में कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं. इसी बीच मेदांता अस्पताल में भर्ती पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार जारी है और वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं. दिल्ली से शुरू हुआ यह आंदोलन पटना, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता तक पहुंच गया है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया के किन देशों में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर कानूनी प्रतिबंध सख्त सजा के कड़े प्रावधान हैं.

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दुनिया के कुछ देशों में सरकार के खिलाफ आवाज उठआना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है. उत्तर कोरिया में सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करने या सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर सीधे मौत की सजा का प्रावधान या फिर आजीवन कठोर कारावास के नियम हैं.
दुनिया के कुछ देशों में सरकार के खिलाफ आवाज उठआना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है. उत्तर कोरिया में सार्वजनिक तौर पर विरोध प्रदर्शन करने या सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर सीधे मौत की सजा का प्रावधान या फिर आजीवन कठोर कारावास के नियम हैं.
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इसी तरह से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की इजाजत के बिना सड़कों पर उतरने या सरकारी नीतियों का विरोध करने पर नागरिकों को देशद्रोह के गंभीर मामलों का सामना करना पड़ता है और उन्हें लंबी अवधि के लिए जेल में डाल दिया जाता है.
इसी तरह से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की इजाजत के बिना सड़कों पर उतरने या सरकारी नीतियों का विरोध करने पर नागरिकों को देशद्रोह के गंभीर मामलों का सामना करना पड़ता है और उन्हें लंबी अवधि के लिए जेल में डाल दिया जाता है.
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ईरान और सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में भी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारी बंदिशें लागू की गई हैं. ईरान में सरकार विरोधी रैलियों में हिस्सा लेने वालों पर सुरक्षा बलों द्वारा सीधी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को कोड़े मारने, जेल में डालने और संगीन मामलों में मृत्युदंड तक देने के कड़े नियम हैं.
ईरान और सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में भी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारी बंदिशें लागू की गई हैं. ईरान में सरकार विरोधी रैलियों में हिस्सा लेने वालों पर सुरक्षा बलों द्वारा सीधी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को कोड़े मारने, जेल में डालने और संगीन मामलों में मृत्युदंड तक देने के कड़े नियम हैं.
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वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में किसी भी तरह के सार्वजनिक असंतोष या राजनीतिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगी है और उल्लंघन करने वालों को सालों की बामुशक्कत जेल या मौत की सजा सुनाई जाती है.
वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में किसी भी तरह के सार्वजनिक असंतोष या राजनीतिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगी है और उल्लंघन करने वालों को सालों की बामुशक्कत जेल या मौत की सजा सुनाई जाती है.
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रूस और बेलारूस में सरकार के खिलाफ होने वाले पर्दर्शन को दबाने के लिए कानून बेहद सख्त बनाए गए हैं. रूस में प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना विरोध जताने पर पुलिस भारी जुर्माना लगाती है और प्रदर्शनकारियों के कई साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है.
रूस और बेलारूस में सरकार के खिलाफ होने वाले पर्दर्शन को दबाने के लिए कानून बेहद सख्त बनाए गए हैं. रूस में प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना विरोध जताने पर पुलिस भारी जुर्माना लगाती है और प्रदर्शनकारियों के कई साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है.
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बेलारूस में सरकार विरोधी रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, जहां सड़कों पर उतरे नागरिकों पर पुलिस बल का प्रयोग करती है और उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है.
बेलारूस में सरकार विरोधी रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, जहां सड़कों पर उतरे नागरिकों पर पुलिस बल का प्रयोग करती है और उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है.
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जिन देशों में तानाशाही सरकार चलती है वहां पर विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पुलिस बेहद हिंसक और आक्रामक रवैया अपनाती है. जब भी प्रदर्शनकारी प्रशासनिक चेतावनियों को नजरअंदाज करके सड़कों पर इकट्ठा होते हैं तो सुरक्षा बल उनसे सख्ती से निपटते हैं.
जिन देशों में तानाशाही सरकार चलती है वहां पर विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पुलिस बेहद हिंसक और आक्रामक रवैया अपनाती है. जब भी प्रदर्शनकारी प्रशासनिक चेतावनियों को नजरअंदाज करके सड़कों पर इकट्ठा होते हैं तो सुरक्षा बल उनसे सख्ती से निपटते हैं.
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आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज के अलावा प्रदर्शनकारियों को सीधे हिरासत में लेकर उन पर गंभीर आपराधिक धाराएं थोप दी जाती हैं, जिससे नागरिक खुलकर अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठाने से घबराते हैं और सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है.
आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज के अलावा प्रदर्शनकारियों को सीधे हिरासत में लेकर उन पर गंभीर आपराधिक धाराएं थोप दी जाती हैं, जिससे नागरिक खुलकर अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठाने से घबराते हैं और सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है.
Published at : 23 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
CJP Protest Protest Rules In Dictatorial Countries

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