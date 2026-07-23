इन देशों में प्रदर्शन किया तो मिलती है सख्त सजा, सड़क पर गिरा-गिराकर पीटती है पुलिस

ईरान और सऊदी अरब जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में भी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भारी बंदिशें लागू की गई हैं. ईरान में सरकार विरोधी रैलियों में हिस्सा लेने वालों पर सुरक्षा बलों द्वारा सीधी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को कोड़े मारने, जेल में डालने और संगीन मामलों में मृत्युदंड तक देने के कड़े नियम हैं.