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Unnamed Railway Station India: इस रेलवे स्टेशन का नहीं है कोई नाम, दो गांवों के बीच का है विवाद, हटा रखा है साइन बोर्ड
Unnamed Railway Station India : देशभर में हजारों रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके नाम से जुड़ी होती है.
भारत में रेलवे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है. देशभर में हजारों रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके नाम से जुड़ी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है, जहां ट्रेनें तो रोज रुकती हैं, यात्री आते-जाते हैं, लेकिन स्टेशन के बोर्ड पर कोई नाम ही नहीं लिखा होता है. पश्चिम बंगाल में मौजूद एक ऐसा ही रेलवे स्टेशन पिछले कई सालों से बिना नाम के चल रहा है. इसके पीछे की वजह दो गांवों के बीच नाम को लेकर चला आ रहा विवाद है.
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Published at : 24 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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