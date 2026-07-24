स्टेशन का नाम रैनागढ़ रखे जाने के बाद पास के रैना गांव के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जिस जमीन पर स्टेशन और प्लेटफॉर्म बने हैं, वह रैना गांव की है. इसलिए स्टेशन का नाम भी रैना होना चाहिए. वहीं दूसरी ओर रैनागढ़ के लोग अपने नाम को बनाए रखने की मांग पर अड़े रहे. इसी बात को लेकर दोनों गांवों के बीच विवाद बढ़ता गया.