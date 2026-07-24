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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजUnnamed Railway Station India: इस रेलवे स्टेशन का नहीं है कोई नाम, दो गांवों के बीच का है विवाद, हटा रखा है साइन बोर्ड

Unnamed Railway Station India: इस रेलवे स्टेशन का नहीं है कोई नाम, दो गांवों के बीच का है विवाद, हटा रखा है साइन बोर्ड

Unnamed Railway Station India : देशभर में हजारों रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके नाम से जुड़ी होती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 24 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Unnamed Railway Station India : देशभर में हजारों रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके नाम से जुड़ी होती है.

भारत में रेलवे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है. देशभर में हजारों रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके नाम से जुड़ी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है, जहां ट्रेनें तो रोज रुकती हैं, यात्री आते-जाते हैं, लेकिन स्टेशन के बोर्ड पर कोई नाम ही नहीं लिखा होता है. पश्चिम बंगाल में मौजूद एक ऐसा ही रेलवे स्टेशन पिछले कई सालों से बिना नाम के चल रहा है. इसके पीछे की वजह दो गांवों के बीच नाम को लेकर चला आ रहा विवाद है.

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भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन करीब 13 हजार से ज्यादा यात्री ट्रेनें देश के 7,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हैं.आमतौर पर हर स्टेशन की पहचान उसके पीले रंग के साइन बोर्ड पर लिखे नाम से होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जिसके बोर्ड पर आज तक कोई नाम नहीं लिखा है.
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन करीब 13 हजार से ज्यादा यात्री ट्रेनें देश के 7,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हैं.आमतौर पर हर स्टेशन की पहचान उसके पीले रंग के साइन बोर्ड पर लिखे नाम से होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जिसके बोर्ड पर आज तक कोई नाम नहीं लिखा है.
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इस स्टेशन का निर्माण साल 2008 में बांकुरा-मैसग्राम रेलखंड पर किया गया था. यह स्टेशन बर्धमान शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है और रैना साथ ही रैनागढ़ गांवों के बीच बनाया गया था. शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे ने स्टेशन का नाम रैनागढ़ तय किया और उसी नाम का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया.
इस स्टेशन का निर्माण साल 2008 में बांकुरा-मैसग्राम रेलखंड पर किया गया था. यह स्टेशन बर्धमान शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है और रैना साथ ही रैनागढ़ गांवों के बीच बनाया गया था. शुरुआती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे ने स्टेशन का नाम रैनागढ़ तय किया और उसी नाम का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया.
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स्टेशन का नाम रैनागढ़ रखे जाने के बाद पास के रैना गांव के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जिस जमीन पर स्टेशन और प्लेटफॉर्म बने हैं, वह रैना गांव की है. इसलिए स्टेशन का नाम भी रैना होना चाहिए. वहीं दूसरी ओर रैनागढ़ के लोग अपने नाम को बनाए रखने की मांग पर अड़े रहे. इसी बात को लेकर दोनों गांवों के बीच विवाद बढ़ता गया.
स्टेशन का नाम रैनागढ़ रखे जाने के बाद पास के रैना गांव के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि जिस जमीन पर स्टेशन और प्लेटफॉर्म बने हैं, वह रैना गांव की है. इसलिए स्टेशन का नाम भी रैना होना चाहिए. वहीं दूसरी ओर रैनागढ़ के लोग अपने नाम को बनाए रखने की मांग पर अड़े रहे. इसी बात को लेकर दोनों गांवों के बीच विवाद बढ़ता गया.
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रेलवे प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ. धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला रेलवे बोर्ड और बाद में कोर्ट तक पहुंच गया. लंबे समय तक कोई समाधान नहीं निकल सका.
रेलवे प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ. धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला रेलवे बोर्ड और बाद में कोर्ट तक पहुंच गया. लंबे समय तक कोई समाधान नहीं निकल सका.
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लगातार विवाद और विरोध के बाद रेलवे ने एक अलग फैसला लिया. अधिकारियों ने स्टेशन के पीले बोर्ड से रैनागढ़ नाम पूरी तरह हटा दिया. इसके बाद से स्टेशन का साइन बोर्ड खाली है. आज भी यहां ट्रेनें रुकती हैं, यात्री चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन स्टेशन के बोर्ड पर कोई नाम दिखाई नहीं देता है.
लगातार विवाद और विरोध के बाद रेलवे ने एक अलग फैसला लिया. अधिकारियों ने स्टेशन के पीले बोर्ड से रैनागढ़ नाम पूरी तरह हटा दिया. इसके बाद से स्टेशन का साइन बोर्ड खाली है. आज भी यहां ट्रेनें रुकती हैं, यात्री चढ़ते और उतरते हैं, लेकिन स्टेशन के बोर्ड पर कोई नाम दिखाई नहीं देता है.
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स्टेशन के साइन बोर्ड पर कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से मिलने वाला रेलवे टिकट अब भी रैनागढ़ नाम से ही जारी किया जाता है. स्टेशन बिना नाम के संचालित हो रहा है, जबकि रेलवे रिकॉर्ड और टिकटिंग सिस्टम में अभी भी पुराने नाम का इस्तेमाल किया जाता है.
स्टेशन के साइन बोर्ड पर कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से मिलने वाला रेलवे टिकट अब भी रैनागढ़ नाम से ही जारी किया जाता है. स्टेशन बिना नाम के संचालित हो रहा है, जबकि रेलवे रिकॉर्ड और टिकटिंग सिस्टम में अभी भी पुराने नाम का इस्तेमाल किया जाता है.
Published at : 24 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Unique Railway Station Unnamed Railway Station India Railway Station Without Name West Bengal Railway

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