पैलेट गन में कितने तरह के कारतूस लग सकते हैं, कौन सा होता है सबसे ज्यादा खतरनाक?
CJP Protest: राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कही है. आइए जानते हैं इस गन में किस तरह के कारतूस लगते हैं.
- राहुल गांधी के आरोप पर पैलेट गन का इस्तेमाल चर्चा में।
- सुरक्षा बल भीड़ नियंत्रण को 12 बोर कारतूस उपयोग करते।
- विभिन्न नंबरों के कारतूस में छर्रे, आकार बदलता है।
- नंबर 9 कारतूस सबसे खतरनाक, जिसमें छोटे, कई छर्रे।
CJP Protest: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आरोप के बाद की कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, पैलेट गन का इस्तेमाल एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है. सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है. इसी बहस के बीच आइए जानते हैं कि पैलेट गन में किस तरह के कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है.
12 बोर एंटी रायट कारतूस
सुरक्षा बल भीड़ को काबू करने के ऑपरेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए 12 बोर एंटी रायट कारतूस का इस्तेमाल करते हैं. इन कारतूस में सीसे के कई छोटे छर्रे होते हैं जो फायर किए जाने के बाद फैल जाते हैं. इनका वर्गीकरण कारतूस के अंदर मौजूद छर्रों की संख्या और आकार के आधार पर किया जाता है. जैसे-जैसे कारतूस का नंबर बदलता है छर्रों का आकार और संख्या भी बदल जाती है.
अलग-अलग कारतूस नंबरों की जानकारी
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 12 बोर कारतूस में नंबर 9,8,7 और 6 कारतूस शामिल हैं. नंबर 9 कारतूस में सबसे ज्यादा संख्या में छर्रे होते हैं. आमतौर पर लगभग 600 या फिर उससे ज्यादा. हर छर्रे का डायमीटर 2 एमएम होता है. जैसे-जैसे कारतूस का नंबर कम होता है छर्रे धीरे-धीरे बड़े होते जाते हैं और उनकी संख्या कम होती जाती है.
कौन सा कारतूस सबसे ज्यादा खतरनाक
12 बोर के सभी पैलेट कारतूस पास से फायर किए जाने पर गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं. हालांकि नंबर 9 कारतूस को खास तौर पर खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह काफी बड़ी संख्या में छोटे छर्रे छोड़ता है.
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एयर राइफल में अलग तरह के पैलेट का इस्तेमाल
दंगा रोधी हथियारों के अलावा पैलेट का इस्तेमाल स्पोर्ट्स शूटिंग और शिकार के लिए बनी एयर राइफल में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है. सबसे आम कैलीबर .177 पैलेट है. इसका इस्तेमाल कॉम्पिटेटिव टारगेट शूटिंग में काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यह सटीक होता है. .22 कैलिबर में भारी पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है. यह काफी ज्यादा असर और एनर्जी देता है.
एयर राइफल बड़े कैलिबर जैसे .25 और .35 में भी मिलती हैं. इन्हें अक्सर बिग बोर एयर राइफल कहा जाता है. इनके भारी पैलेट छोटे कैलिबर के मुकाबले काफी ज्यादा मजल एनर्जी देते हैं और इन्हें बड़े टारगेट के लिए बनाया जाता है.
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