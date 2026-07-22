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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCJP Protest: बेहद खतरनाक है आंदोलनकारियों पर डाला जाने वाला पानी, एक झटके में फोड़ सकता है आंख- जानिए कितना होता है प्रेशर

CJP Protest: बेहद खतरनाक है आंदोलनकारियों पर डाला जाने वाला पानी, एक झटके में फोड़ सकता है आंख- जानिए कितना होता है प्रेशर

सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है. चलिए जानें कि वॉटर कैनन का प्रेशर लोगों के लिए कितना खतरनाक है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jul 2026 12:29 PM (IST)
सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है. चलिए जानें कि वॉटर कैनन का प्रेशर लोगों के लिए कितना खतरनाक है.

CJP Protest: बीते 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से जब कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की भीड़ संसद की तरफ कूच करने लगी तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. अक्सर बेकाबू प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वॉटर कैनन का इस्तेमाल करती हैं. दूर से देखने पर यह सिर्फ तेज रफ्तार का पानी नजर आता है, लेकिन असल में इसकी धार किसी घातक हथियार से कम नहीं होती है. आइए जानें कि इसमें कितना प्रेशर होता है.

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वॉटर कैनन का इस्तेमाल शुरुआत में आपातकालीन परिस्थितियों विशेष रूप से आग बुझाने के काम में किया जाता है. इस उपकरण को फायर मॉनीटर की श्रेणी में गिना जाता है. इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इस जहाजों और तटीय इमारतों की आग बुझाने के लिए फायरबोट्स पर लगाया गया था.
वॉटर कैनन का इस्तेमाल शुरुआत में आपातकालीन परिस्थितियों विशेष रूप से आग बुझाने के काम में किया जाता है. इस उपकरण को फायर मॉनीटर की श्रेणी में गिना जाता है. इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इस जहाजों और तटीय इमारतों की आग बुझाने के लिए फायरबोट्स पर लगाया गया था.
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साल 1891 में न्यूयॉर्क और फिर 1919 में लॉस एंजिल्स को अपनी पहली फायरबोट मिली थी. बाद में इस तकनीक को दंगा रोधी वाहनों में शामिल किया गया, ताकि सड़कों पर बेकाबू भीड़ और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जा सके.
साल 1891 में न्यूयॉर्क और फिर 1919 में लॉस एंजिल्स को अपनी पहली फायरबोट मिली थी. बाद में इस तकनीक को दंगा रोधी वाहनों में शामिल किया गया, ताकि सड़कों पर बेकाबू भीड़ और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला जा सके.
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वॉटर कैनन से निकलने वाले पानी की स्पीड और दबाव आम इस्तेमाल के पानी से कई गुना ज्यादा होता है. घरों में इस्तेमाल होने वाले शावर या फिर नल का दबाव लगभग 3 बार (40 psi) के आसपास रहता है, जबकि वॉटर कैनन से निकलने वाले पानी का प्रेशर 15 से 20 बार (220 से 300 psi) तक पहुंच जाता है.
वॉटर कैनन से निकलने वाले पानी की स्पीड और दबाव आम इस्तेमाल के पानी से कई गुना ज्यादा होता है. घरों में इस्तेमाल होने वाले शावर या फिर नल का दबाव लगभग 3 बार (40 psi) के आसपास रहता है, जबकि वॉटर कैनन से निकलने वाले पानी का प्रेशर 15 से 20 बार (220 से 300 psi) तक पहुंच जाता है.
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जब इतनी जबरदस्त ताकत के साथ मोटी धार निकलती है तो वह कई किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी पलक झपकते ही जमीन पर पटक सकती है और गंभीर चोट दे सकती है. इतने भीषण दबाव वाला पानी जब किसी के चेहरे या फिर आंख पर पड़ता है तो आंतरिक अंगों को भारी नुकसान होता है.
जब इतनी जबरदस्त ताकत के साथ मोटी धार निकलती है तो वह कई किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी पलक झपकते ही जमीन पर पटक सकती है और गंभीर चोट दे सकती है. इतने भीषण दबाव वाला पानी जब किसी के चेहरे या फिर आंख पर पड़ता है तो आंतरिक अंगों को भारी नुकसान होता है.
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डॉक्टर्स की मानें तो इतने फोर्स के पानी का हमला आंख की पुतली को फाड़ सकता है, आंख के अंदर खून का रिसाव कर सकता है और रेटिना को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी से कम पर खड़ा है तो इस पानी फोर्स के झटके से सीधे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और सिर में जानलेवा चोट का खतरा होता है.
डॉक्टर्स की मानें तो इतने फोर्स के पानी का हमला आंख की पुतली को फाड़ सकता है, आंख के अंदर खून का रिसाव कर सकता है और रेटिना को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी से कम पर खड़ा है तो इस पानी फोर्स के झटके से सीधे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और सिर में जानलेवा चोट का खतरा होता है.
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सुरक्षा बल बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए हमेशा सिर्फ शुद्ध पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कई बार उनकी पहचान करने के लिए पानी में केमिकल भी मिलाते हैं.
सुरक्षा बल बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए हमेशा सिर्फ शुद्ध पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि कई बार उनकी पहचान करने के लिए पानी में केमिकल भी मिलाते हैं.
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इस पानी में अक्सर आंसू गैस, लाल या नीले रंग की डाई और बेहद तेज बदबूदार रसायन शामिल किए जाते हैं. जब यह रसायनयुक्त तेज धार त्वचा और आंखों पर पड़ती है, तो जलन और केमिकल बर्न की स्थितिहो जाती है. कपड़ों पर लगे रंग की मदद से पुलिस को बाद में उपद्रियों की पहचान में मदद मिलती है.
इस पानी में अक्सर आंसू गैस, लाल या नीले रंग की डाई और बेहद तेज बदबूदार रसायन शामिल किए जाते हैं. जब यह रसायनयुक्त तेज धार त्वचा और आंखों पर पड़ती है, तो जलन और केमिकल बर्न की स्थितिहो जाती है. कपड़ों पर लगे रंग की मदद से पुलिस को बाद में उपद्रियों की पहचान में मदद मिलती है.
Published at : 22 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Water Cannon CJP Protest Delhi CJP Protest

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