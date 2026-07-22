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CJP Protest: बेहद खतरनाक है आंदोलनकारियों पर डाला जाने वाला पानी, एक झटके में फोड़ सकता है आंख- जानिए कितना होता है प्रेशर
सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है. चलिए जानें कि वॉटर कैनन का प्रेशर लोगों के लिए कितना खतरनाक है.
CJP Protest: बीते 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से जब कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों की भीड़ संसद की तरफ कूच करने लगी तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. अक्सर बेकाबू प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वॉटर कैनन का इस्तेमाल करती हैं. दूर से देखने पर यह सिर्फ तेज रफ्तार का पानी नजर आता है, लेकिन असल में इसकी धार किसी घातक हथियार से कम नहीं होती है. आइए जानें कि इसमें कितना प्रेशर होता है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:29 PM (IST)
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