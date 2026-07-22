डॉक्टर्स की मानें तो इतने फोर्स के पानी का हमला आंख की पुतली को फाड़ सकता है, आंख के अंदर खून का रिसाव कर सकता है और रेटिना को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी से कम पर खड़ा है तो इस पानी फोर्स के झटके से सीधे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और सिर में जानलेवा चोट का खतरा होता है.