इस मुगल बादशाह की बदौलत घर-घर में मशहूर हुई बनारसी साड़ी, जानें इसका इतिहास
Banarasi Saree History: बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का वो सुनहरा धागा है, जो मुगलों से लेकर आधुनिक भारत तक चमकता रहा है. चलिए इसका इतिहास जानते हैं.
कभी आपने किसी बनारसी साड़ी को हाथों में थामा है? वो चमकते सुनहरे धागों की जादूगरी, रेशम की कोमलता और उस पर उकेरे गए नक्काशीदार डिजाइन सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि इतिहास की एक जिंदा कहानी हैं. यह कहानी शुरू होती है बनारस की गलियों से, जहां हर करघे की आवाज में सदियों की मेहनत और पीढ़ियों का हुनर गूंजता है. राजाओं के दरबार से लेकर आज की दुल्हन की अलमारी तक, बनारसी साड़ी ने वक्त को पीछे छोड़ दिया है.
Published at : 02 Nov 2025 10:04 AM (IST)
