इस मुगल बादशाह की बदौलत घर-घर में मशहूर हुई बनारसी साड़ी, जानें इसका इतिहास

मुगल बादशाह अकबर को अगर कला का सबसे बड़ा संरक्षक कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. उनके दौर में बनारसी साड़ी को शाही दर्जा मिला. कहते हैं कि अकबर और उनके बेटे जहांगीर ने इस कला को संरक्षण दिया. कहा तो यह भी जाता है कि मुगल हरम की महिलाएं बनारसी साड़ी पहनती थीं, जिन पर सोने-चांदी के बारीक धागों से जरी का काम किया जाता था.