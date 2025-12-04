हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट

कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने टीवी और ओटीटी को लेकर रिएक्ट किया है. इसी के साथ उन्होंने बताया कि तारक मेहता कब तक चलेगा.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 Dec 2025 12:56 PM (IST)
इंडियन टेलीविजन अकादमी (आईटीए) के 25 साल पूरे होने पर कई टेलीविजन हस्तियों ने अवॉर्ड शो में शिरकत की. इस मौके पर पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्देशक असित मोदी ने टीवी और ओटीटी को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि अवॉर्ड शो इसलिए बनाया गया था ताकि इंडियन टेलीविजन के कलाकारों और तकनीशियनों की मेहनत को सम्मान मिले.

टीवी और ओटीटी के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है. लोग कहते हैं कि टीवी कम देखा जाने लगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छा कंटेंट दिखाएंगे तो दर्शक जरूर आएंगे. टीवी तो परिवार को जोड़ने का काम करता है. इसे तो पूरा परिवार मिलकर देखता है. टीवी की जगह तो हमेशा रहने वाली है."

उन्होंने सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर कहा, "आज हर प्लेटफॉर्म अच्छे कंटेंट दे रहे हैं. फिर, चाहे वो ओटीटी, टीवी या सोशल मीडिया हो. दर्शकों के लिए तो जैसे छप्पन भोग लग गया है. ऐप पर भी मनपसंद शो मिल जाते हैं. पसंद न आए तो चैनल या ऐप बदल दिया."

कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा?

असित ने अपने सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर गर्व करते हुए कहा, "शो अभी भी चल रहा है, और जब तक चला पाएंगे चलाएंगे. मैं देखता हूं कि आज भी लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं और हंसी और खुशी देने वाला एकमात्र शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' है. मुझे खुशी होती है कि लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं. ये एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड है, जिसे अभी तक दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है. इसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और मेरी टीम भी बहुत दिल से मेहनत करती है." 

बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 में शुरू हुआ था. शो तभी से फैंस को एंटरटेन कर रहा है.

Published at : 04 Dec 2025 12:56 PM (IST)
OTT TV  Asit Kumar Modi
टॉप हेडलाइंस

विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई? बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
वीडियोज

Putin India Visit: क्या पुतिन का भारत दौरा बनेगा गेमचेंजर ? | Russia
Delhi Pollution 2025: 'मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रदूषण एक समस्या है' | abp #shorts
Gustaakh Ishq Interview: किन 4 Legends के साथ काम करने को Vihay Varma ने बोला चार धाम?
Delhi Pollution 2025: विपक्षी दलों ने Delhi प्रदूषण पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया #abpshorts
Putin का भारत दौरा 2025 | India–Russia Trade Shift, US Tariffs War & New Alliances | Paisa Live
फोटो गैलरी

